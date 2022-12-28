Через 2-3 роки. В Ізраїлі допустили атаку на ядерні об'єкти Ірану

Сьогодні, 28 грудня, міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц, який невдовзі покине свою посаду, заявив випускникам військово-повітряних сил, що вони можуть взяти участь в ударі по ядерних об'єктах Ірану в найближчі роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of israel .

Нагадаємо, стало відомо, коли Біньяміна Нетаньяху офіційно призначать прем'єром Ізраїлю.

Раніше ми писали, що Нетаньягу заявив, що успішно сформував нову коаліцію, підготувавши основу для свого повернення до влади як очільник найбільш правого ізраїльського уряду.

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