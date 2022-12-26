ua ru
Пн, 26 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Стало відомо, коли Нетаньяху офіційно призначать прем'єром Ізраїлю

Новость на русском →
Ізраїль, Понеділок 26 грудня 2022 20:01
Стало відомо, коли Нетаньяху офіційно призначать прем'єром Ізраїлю Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху(Віталій Носач,РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 26 грудня, Біньямін Нетаньяху оголосив про свою готовність сформувати наступний уряд Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Відповідно до закону Ізраїля, Нетаньяху тепер має сім днів, перш ніж він повинен принести присягу своїй шестипартійній коаліції, до якої, на додаток до його правої партії "Лікуд", входять три ультраправі партії та дві ультраортодоксальні партії.

Спікер Кнесету Ярів Левін заявив, що слухання та голосування щодо нового уряду заплановані на ранок четверга 29 грудня, але якщо з якихось причин голосування не відбудеться саме в четвер, як заплановано, воно може бути проведене не пізніше понеділка, 2 січня.

Нагадаємо, Біньямін Нетаньягу раніше заявив, що успішно сформував нову коаліцію, підготувавши основу для свого повернення до влади як очільник найбільш правого ізраїльського уряду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нетаньяху Ізраїль
NEWS
Зростання неминуче? Чого чекати від курсу долара і чи впливає він на ціни в Україні
Зростання неминуче? Чого чекати від курсу долара і чи впливає він на ціни в Україні
DAILY
Сергій Грабський: Ідея росіян взяти Київ від початку виглядає як авантюра
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Грабський: Ідея росіян взяти Київ від початку виглядає як авантюра