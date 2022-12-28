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Через 2-3 года. В Израиле допустили атаку на ядерные объекты Ирана

Фото: министр обороны Израиля Бенни Ганц (flickr.com idfonline)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 28 декабря, вскоре покидающий свой пост министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил выпускникам военно-воздушных сил, что они могут принять участие в ударе по ядерным объектам Ирана в ближайшие годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of israel.

Напомним, стало известно, когда Биньямин Нетаньяху официально назначат премьером Израиля.

Ранее мы писали, что Нетаньяху заявил, что успешно сформировал новую коалицию, подготовив основу для своего возвращения к власти как главу наиболее правого израильского правительства.

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