Через 2-3 года. В Израиле допустили атаку на ядерные объекты Ирана

Сегодня, 28 декабря, вскоре покидающий свой пост министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил выпускникам военно-воздушных сил, что они могут принять участие в ударе по ядерным объектам Ирана в ближайшие годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of israel .

Напомним, стало известно, когда Биньямин Нетаньяху официально назначат премьером Израиля.

Ранее мы писали, что Нетаньяху заявил, что успешно сформировал новую коалицию, подготовив основу для своего возвращения к власти как главу наиболее правого израильского правительства.

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