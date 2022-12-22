Прем’єр Ізраїлю Нетаньягу заявив про успішне формування нового уряду: що відомо

Новопризначений прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що успішно сформував нову коаліцію, підготувавши основу для свого повернення до влади як очільник найбільш правого ізраїльського уряду.

"Я хотів оголосити вам, що завдяки дивовижній громадській підтримці, яку ми отримали на виборах, мені вдалося сформувати уряд, який подбає про всіх громадян Ізраїлю", - запевнив Нетаньягу.

Як пише AP News, це нарешті сталося після кількох тижнів складних переговорів з партнерами партії "Лікуд", яку очолює Нетаньягу. Проте новий прем’єр сказав, що потрібно узгодити угоди про розподіл влади всередині коаліції, тож, дату приведення його до присяги ще не оголошено. Тим не менш, Нетаньягу підкреслив, що має намір завершити процес "якнайшвидше наступного тижня".

На думку експертів, попереду на Нетаньягу чекає складне завдання. Він очолить коаліцію, в якій домінують ультраправі та ультраортодоксальні партнери, котрі наполягають на драматичних змінах. Це може відштовхнути від нового уряду значні верстви ізраїльської громадськості, підвищити ризик конфлікту з палестинцями та поставити Ізраїль на курс зіткнення з деякими з його найближчих прихильників, включаючи США та американську єврейську громаду.

Серед суперечливих фігур ізраїльської політики, яких залучив до уряду Нетаньягу - Ітамар Бен-Ґвір, очільник національної поліції; Бецалель Смотріч, міністр фінансів; Аві Маоз, заступник міністра освіти, Ар'є Дері, на якого чекає посада міністра уряду. Тож, Нетаньягу наразі опікується тим, аби до складення присяги проштовхнути низку законів, необхідних, наприклад, для розширення повноважень Бен-Ґвіра над поліцією, створення нової міністерської посади, яка надасть Смотрічу повноваження на Західному березі річки Йордан, які в минулому належали міністру оборони, тощо.

AP News нагадує, що Нетаньягу є прем'єр-міністром, який найдовше пропрацював на цій посаді - 15 років. Він стверджував, що залишив свій пост, бо став жертвою надмірної старанності поліції, прокуратури та суддів. Але критики кажуть, що ці плани, включаючи очікувану пропозицію, яка дозволить парламенту скасовувати рішення Верховного суду, зруйнують демократичні інститути країни та систему стримувань і противаг.

"США і Європейський Союз заявили, що оцінюватимуть новий уряд за його політикою, а не за особами. Але в нещодавній промові держсекретар США Ентоні Блінкен чітко дав зрозуміти, що очікує від Нетаньягу підтримки "спільних цінностей" і не вжиття дій, які можуть перешкодити створенню палестинської держави", - підсумувала AP News.

Йоханан Плеснер, колишній член Кнесету, який наразі очолює Інститут демократії Ізраїлю, зауважив, що стабільна коаліція прагне прийняти владу найближчими днями.

"Сформувати цей уряд в інтересах усіх членів нової коаліції. Усі вони можуть багато отримати і багато втратити, якщо він не сформується", - сказав він.