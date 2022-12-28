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Через 2-3 роки. В Ізраїлі допустили атаку на ядерні об'єкти Ірану

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Ізраїль, Середа 28 грудня 2022 21:52
Через 2-3 роки. В Ізраїлі допустили атаку на ядерні об'єкти Ірану Фото: міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц (flickr.com idfonline)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 28 грудня, міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц, який невдовзі покине свою посаду, заявив випускникам військово-повітряних сил, що вони можуть взяти участь в ударі по ядерних об'єктах Ірану в найближчі роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of israel.

"Ізраїль значно підвищив свою готовність за останні роки та готується до можливості нападу на Іран", - сказав Ганц.

На авіабазі ізраїльських ВПС "Хацерім" на півдні Ізраїлю під час свого останнього виступу на посаді міністра оборони Ганц також сказав, що через декілька років цьогорічні випускники можуть взяти участь в атаках на Іран.

"Ви можете через два-три роки перетнути небо і взяти участь в атаці на ядерні об'єкти в Ірані, до якої ми готуємося", - сказав він.

Нагадаємо, стало відомо, коли Біньяміна Нетаньяху офіційно призначать прем'єром Ізраїлю.

Раніше ми писали, що Нетаньягу заявив, що успішно сформував нову коаліцію, підготувавши основу для свого повернення до влади як очільник найбільш правого ізраїльського уряду.

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