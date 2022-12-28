Через 2-3 года. В Израиле допустили атаку на ядерные объекты Ирана
Сегодня, 28 декабря, вскоре покидающий свой пост министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил выпускникам военно-воздушных сил, что они могут принять участие в ударе по ядерным объектам Ирана в ближайшие годы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of israel.
"Израиль значительно повысил свою готовность за последние годы и готовится к возможности нападения на Иран", - сказал Ганц.
На авиабазе израильских ВВС "Хацерим" на юге Израиля во время своего последнего выступления в должности министра обороны Ганц также сказал, что через несколько лет выпускники этого года могут принять участие в атаках на Иран.
"Вы можете через два-три года пересечь небо и принять участие в атаке на ядерные объекты в Иране, к которой мы готовимся", - сказал он.
Напомним, стало известно, когда Биньямин Нетаньяху официально назначат премьером Израиля.
Ранее мы писали, что Нетаньяху заявил, что успешно сформировал новую коалицию, подготовив основу для своего возвращения к власти как главу наиболее правого израильского правительства.
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