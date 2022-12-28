Через 2-3 года. В Израиле допустили атаку на ядерные объекты Ирана

Сегодня, 28 декабря, вскоре покидающий свой пост министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил выпускникам военно-воздушных сил, что они могут принять участие в ударе по ядерным объектам Ирана в ближайшие годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of israel .

"Израиль значительно повысил свою готовность за последние годы и готовится к возможности нападения на Иран", - сказал Ганц.

На авиабазе израильских ВВС "Хацерим" на юге Израиля во время своего последнего выступления в должности министра обороны Ганц также сказал, что через несколько лет выпускники этого года могут принять участие в атаках на Иран.