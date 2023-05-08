Череватий пояснив, навіщо Пригожин розповідає про "снарядний голод"

"Головне, чим покликані заяви Пригожина - тим, що він взяв на себе військові зобов'язання, не здатен їх виконати, в тому числі по взяттю Бахмута і придумує ці нісенітниці про снарядний голод", - розповів він.

Хоча, за словами Череватого, насправді головна проблема Пригожина - це постійне знищення особового складу силами оборони України, а відтак і неможливість його поповнити, тому що з в'язниць йому не дають людей.

"Не дає сама влада і в'язні не дуже прагнуть йти, тому що розуміють, що це квиток в одну сторону", - додав речник.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 5 травня Пригожин заявив про нібито виведення його найманців з Бахмута 10 травня. Причиною цього він називав "снарядний голод".

Попри заяву голови ПВК "Вагнера", як раніше відзначав Сергій Череватий, "вагнерівці" й надалі залишаються атакувальною силою в місті.

Пізніше Пригожин почав стверджувати, що отримав запевнення від Міноборони про те, що його найманці отримають боєприпаси. Також нібито пообіцяли залучити генерала Сергія Суровікіна, який раніше командував окупантами в Україні.