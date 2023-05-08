RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Череватый объяснил, зачем Пригожин рассказывает о "снарядном голоде"

Фото: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый (facebook com sergij cerevatij)
Автор: Наталия Гурковская

Заявления основателя ПИК "Вагнера" Евгения Пригожина о якобы "снарядном голоде" продиктованы обязательствами, которые он не может выполнить. Потому что украинские силы обороны уничтожают личный состав россиян, который никем не пополнять, потому что даже заключенные понимают, что это билет в один конец.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, передает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий в эфире телемарафона.

"Главное, чем вызваны заявления Пригожина - тем, что он взял на себя военные обязательства, не способен их выполнить, в том числе по взятию Бахмута и придумывает эту ерунду о снарядном голоде", - рассказал он.

Хотя, по словам Череватого, на самом деле главная проблема Пригожина - это постоянное уничтожение личного состава силами обороны Украины, а следовательно и невозможность его пополнить, потому что из тюрем ему не дают людей.

"Не дает сама власть и заключенные не очень стремятся идти, потому что понимают, что это билет в одну сторону", - добавил спикер.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 5 мая Пригожин заявил о якобы выводе его наемников из Бахмута 10 мая. Причиной тому он называл "снарядный голод".

Несмотря на заявление главы ЧВК "Вагнера", как ранее отмечал Сергей Череватый, "вагнеровцы" по-прежнему остаются атакующей силой в городе.

Позже Пригожин стал утверждать, что получил заверения от Минобороны о том, что его наемники получат боеприпасы. Также якобы пообещали привлечь генерала Сергея Суровикина, ранее командовавшего оккупантами в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьБахмут