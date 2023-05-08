Череватый объяснил, зачем Пригожин рассказывает о "снарядном голоде"

"Главное, чем вызваны заявления Пригожина - тем, что он взял на себя военные обязательства, не способен их выполнить, в том числе по взятию Бахмута и придумывает эту ерунду о снарядном голоде", - рассказал он.

Хотя, по словам Череватого, на самом деле главная проблема Пригожина - это постоянное уничтожение личного состава силами обороны Украины, а следовательно и невозможность его пополнить, потому что из тюрем ему не дают людей.

"Не дает сама власть и заключенные не очень стремятся идти, потому что понимают, что это билет в одну сторону", - добавил спикер.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 5 мая Пригожин заявил о якобы выводе его наемников из Бахмута 10 мая. Причиной тому он называл "снарядный голод".

Несмотря на заявление главы ЧВК "Вагнера", как ранее отмечал Сергей Череватый, "вагнеровцы" по-прежнему остаются атакующей силой в городе.

Позже Пригожин стал утверждать, что получил заверения от Минобороны о том, что его наемники получат боеприпасы. Также якобы пообещали привлечь генерала Сергея Суровикина, ранее командовавшего оккупантами в Украине.