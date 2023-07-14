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Череватий про передачу Україні касетних боєприпасів: для РФ приходить час розплати

Фото: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий (Арміяinform.com.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Російська армія постійно використовує касетні боєприпаси у війні проти України. Однак тапер ЗСУ також мають такі снаряди й "на все приходить час розплати".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Росіяни постійно користуються касетними боєприпасами. Це для них стала практика. Починаючи з війни проти Ічкерії, в Сирії, з початку "гібридної війни" 2014 року і потім повномасштабного вторгнення у 2022 році", - сказав Череватий.

Він наголосив, що армія РФ постійно використовували касетні боєприпаси й зараз це не є виключенням.

"В першу чергу вони б'ють ними з таких реактивних систем залпового вогню як "Смерч" і "Ураган". Вони б'ють по наших позиціях та мирним містам касетними боєприпасами. Тому на все приходить час розплати. Дякуючи нашим партнерам, і у нас з'явиться можливість адекватно їм (окупантам - ред.) відповідати", - зазначив речник.

Касетні боєприпаси для України

Нещодавно у США повідомили про передачу Україні касетних боєприпасів та інше озброєння. Американський президент Джо Байден заявив, що такі снаряди допоможуть українським військовим продовжити контрнаступ.

При цьому міністр оборони Олексій Резніков розвіяв страхи щодо передачі касетних снарядів і назвав п'ять головних принципів у їхньому використанні. Зокрема, Україна застосовуватиме снаряди лише для звільнення територій України, тобто по Росії бити не буде.

Вчора стало відомо, що касетні боєприпаси вже в Україні. Цю інформацію підтвердили в Пентагоні.

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