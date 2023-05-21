Череватий про Бахмут: росіянам потрібна ця "Піррова перемога", бо вони стали посмішищем

Російські війська потрібна "Піррова перемога", бо вони стали посмішищем на весь світ. Оскільки вже майже 10 місяців вони не можуть захопити Бахмут.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Ворог намагається понад все вибити наші сили з Бахмуту. Їм потрібна ця "Піррова перемога", бо вони стали посмішищем на весь світ, адже 9,5 місяців вже нічого не можуть зробити. Тим паче вони бачать, що до чогось готуємось ми, тому їм вкрай показати, що ось вони вже мають якийсь трофей", - заявив він.

При цьому Череватий додав, що це мало не вперше лідер країни вітає незрозумілу організацію за начебто взяття міста.

"І навіть їхній "недопрезидент" їх привітав, але не пам'ятаю, щоб будь-хто з його кумирів типу Сталіна чи Івана Грозного вітав незрозумілу організацію з нібито взяттям не до кінця районного центру", - заявив він.

Ситуація довкола Бахмуту

Напередодні голова ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито контролюють територію міста Бахмут. Однак цю інформацію одразу спростував речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Через деякий час заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що, попри критичну ситуацію в місті, українські воїни продовжують тримати оборону.

Між тим під час візиту на саміт G7 президента України Володимира Зеленського запитали про заяву росіян щодо контролю над Бахмутом, однак він також заперечив цей вкид.

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