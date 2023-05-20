ua ru
Сб, 20 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Маляр про бої в Бахмуті: ситуація критична, але війська тримають оборону

Новость на русском →
Бахмут, Субота 20 травня 2023 16:52
Маляр про бої в Бахмуті: ситуація критична, але війська тримають оборону Фото: заступник міністра оборони Ганна Маляр (armyinform.com.ua)
Автор: Каріна Левицька

Ситуація в Бахмуті станом на 20 травня складна, проте українські захисники продовжують тримати оборону.

Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її повідомлення у Telegram.

"В Бахмуті важкі бої. Ситуація критична. Разом з тим, наші війська тримають оборону в районі "Літак", - повідомила заступник міністра.

За її даними, нині українські оборонці контролюють певні промислові та інфраструктурні об‘єкти цього району і приватний сектор.

Ситуація в Бахмуті

Понад як 10 місяців російські військові намагаються захопити місто, проте українські захисники гідно дають їм опір. Сьогодні керівник ПВК "Вагнера", Євген Пригожин заявив, що окупанти повністю контролюють місто.

Водночас речник українських військових Сергій Череватий заперечив взяття міста росіянами.

"Це неправда, наші підрозділи воюють у Бахмуті", - сказав він Reuters.

Зауважимо, що вчора в ЗМІ з'явилась інформація, що засновник російської ПВК "Вагнера" визнав, що найманці не можуть оточити підрозділи Сил оборони України в Бахмуті через втрату стійких флангів на північ і південь від міста, та звинуватив Міноборони РФ у втраті вигідних позицій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бахмут Війна Росії проти України
NEWS
Десятки одиниць техніки та майже 700 окупантів: оновлені втрати Росії
Десятки одиниць техніки та майже 700 окупантів: оновлені втрати Росії
DAILY
Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів