Череватый о Бахмуте: россиянам нужна эта "Пирровая победа", потому что они стали посмешищем

Российским войскам нужна "Пиррова победа", потому что они стали посмешищем на весь мир. Поскольку уже почти 10 месяцев они не могут захватить Бахмут.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Враг пытается больше всего выбить наши силы из Бахмута. Им нужна эта "Пиррова победа", потому что они стали посмешищем на весь мир, ведь 9,5 месяцев уже ничего не могут сделать. Тем более они видят, что к чему-то готовимся мы, поэтому им крайне важно показать, что вот они уже имеют какой-то трофей", - заявил он.

При этом Череватый добавил, что это чуть ли не впервые лидер страны приветствует непонятную организацию за якобы взятие города.

"И даже их "недопрезидент" их поздравил, но не помню, чтобы кто-либо из его кумиров типа Сталина или Ивана Грозного приветствовал непонятную организацию с якобы взятием не до конца районного центра", - заявил он.

Ситуация вокруг Бахмута

Накануне глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы контролируют территорию города Бахмут. Однако эту информацию сразу опроверг представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Через некоторое время замминистра обороны Анна Маляр заявила, что, несмотря на критическую ситуацию в городе, украинские воины продолжают держать оборону.

Между тем, во время визита на саммит G7 президента Украины Владимира Зеленского спросили о заявлении россиян по поводу контроля над Бахмутом, однако он также отрицал этот вброс.

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