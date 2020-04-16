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Большинство клубов АПЛ хотят завершить сезон до конца июня

Новости » Спорт     16.04.2020 - 12:13
Большинство клубов АПЛ хотят завершить сезон до конца июня
Фото: (facebook.com/premierleague)

Премьер-лига проведет специальное видеозаседание 17 апреля

Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) хотят доиграть приостановленный из-за пандемии коронавируса сезон до 30 июня. Об этом сообщает Sky Sports.

Большинство клубов склоняется к мнению, что чемпионат нужно успеть доиграть до дня истечения контрактов некоторых футболистов.

Отмечается, что клубы опасаются, что если сезон затянется дольше, то игроки покинут команды, несмотря на рекомендацию Международной федерации футбола относительно продления истекающих 30 июня соглашений.

Также большинство команд АПЛ желают доиграть этот сезон, а не аннулировать его. Существует вероятность, что клубы смогут возобновить свои тренировки в конце мая. В пятницу 17 апреля, состоится видеоконференция всех клубов лиги, на которой будет обсуждаться будущее данного сезона.

Чемпионат Англии был приостановлена на неопределенный срок в марте. На момент паузы в лиге было сыграно 29 туров из 38.

Напомним, ранее сообщалось, что Футбольная ассоциация Англии предложила использовать стадион "Уэмбли" как нейтральное место для доигрывания сезона.

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