Ряд клубов АПЛ продолжает настаивать на досрочном завершении сезона

Фото: чемпионат Англии намерены возобновить (premierleague.com)

Тем не менее, чемпионат Англии намерены возобновить

Несколько клубов английской Премьер-лиги (АПЛ) продолжают настаивать на необходимости досрочного завершения сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Guardian.

Несмотря на то, что большинство клубов изначально согласились доиграть сезон, ряд команд, названия которых не приведены, продолжают выступать за досрочное завершение турнира, опасаясь в первую очередь возможного повторного заражения футболистов коронавирусом.

Ранее сообщалось, что руководители клубов чемпионата Англии призывают завершить сезон до 30 июня для того, чтобы избежать проблем с контрактами футболистов, соглашения которых истекают летом этого года.

Английская Премьер-лига была приостановлена на неопределенный срок. На момент паузы в лиге было сыграно 29 туров из 38.