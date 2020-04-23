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Ряд клубов АПЛ продолжает настаивать на досрочном завершении сезона

Новости » Спорт     23.04.2020 - 09:39
Ряд клубов АПЛ продолжает настаивать на досрочном завершении сезона
Фото: чемпионат Англии намерены возобновить (premierleague.com)

Тем не менее, чемпионат Англии намерены возобновить

Несколько клубов английской Премьер-лиги (АПЛ) продолжают настаивать на необходимости досрочного завершения сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Guardian.

Несмотря на то, что большинство клубов изначально согласились доиграть сезон, ряд команд, названия которых не приведены, продолжают выступать за досрочное завершение турнира, опасаясь в первую очередь возможного повторного заражения футболистов коронавирусом.

Ранее сообщалось, что руководители клубов чемпионата Англии призывают завершить сезон до 30 июня для того, чтобы избежать проблем с контрактами футболистов, соглашения которых истекают летом этого года.

Английская Премьер-лига была приостановлена на неопределенный срок. На момент паузы в лиге было сыграно 29 туров из 38.

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