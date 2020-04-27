У чемпіонаті Англії дозволять робити по п'ять замін під час догравання сезону

Фото: АПЛ дозволить командам робити по п'ять замін (premierleague.com)

Це дозволить знизити навантаження на гравців

Керівництво англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) може дозволити футбольним клубам робити по п'ять замін за матч після відновлення сезону, перерваного через пандемію коронавірусу. Про це пише британська газета The Sun.

За інформацією видання, це пов'язано з побоюванням деяких команд, що через тривалого простою і напружений графік футболісти будуть більш схильні до травм.

Мова йде не про можливість випускати п'ять нових гравців протягом матчу, а про п'ять замінах в цілому з урахуванням зворотних. За зустріч команда не зможе задіяти більше ніж 14 футболістів, як і раніше.

Уточнюється, що це тимчасовий захід, запропонований Міжнародною федерацією футболу (ФІФА).

Чемпіонат Англії був припинений 13 березня через пандемії коронавірусу, матчі турніру відкладені на невизначений термін.

Нагадаємо, що керівники клубів чемпіонату Англії закликають завершити сезон до 30 червня для того, щоб уникнути проблем з контрактами футболістів, угоди яких закінчуються влітку цього року.

Раніше повідомлялося, що команди як і раніше мають намір дограти зустрічі першості, які ще залишились. При цьому низка клубів продовжує наполягати на необхідності дострокового завершення сезону-2019/20.