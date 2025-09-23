Чемпіон з команди Усика: непереможений український боксер повертається на ринг

Проти кого вийде Шелестюк

39-річний боєць проведе зустріч з американсько-еквадорським суперником Арнольдо Гонсалесом. Поєдинок відбудеться в еквадорському Кіто 8 листопада та пройде у форматі десяти раундів.

Гонсалес молодший від Шелестюка на дев'ять років. Його статистика: 18 перемог (9 нокаутом) та одна поразка. У вересні 2024 року він програв одноголосним рішенням суддів еквадорцю Марлону Агуасу. Але з того часу вже встиг здобути три перемоги.

Востаннє Гонсалес виходив на ринг у липні поточного року в Дубаї, де переміг одноголосним рішенням Акашдіпа Сінгха з Індії.

Коли востаннє бився українець

Шелестюк востаннє провів бій також у липні 2025-го. В рамках боксерського шоу в американському місті Шривпорт він достроково переміг американця Роддрікуса Лівсі. Для українця це був перший поєдинок із березня 2022 року.

Загалом на рахунку Тараса 20 перемог на профі-ринзі (12 нокаутів) та одна нічия.

Хто такий Тарас Шелестюк

Уродженець Макіївки. На аматорському рівні – чемпіон світу-2011 та бронзовий призер Олімпіади-2012 у першій середній ваговій категорії (до 69 кг). Входив до легендарної збірної України разом з Олександром Усиком, Василем Ломаченком, Олександром Гвоздиком, Денисом Берінчиком та іншими.

У професіональний бокс перейшов у 2013 році, ставши клієнтом компанії Banner Promotions. Мешкає в США. Усі свої професіональні поєдинки провів на північноамериканському континенті (більшість у США, по одному – у Мексиці та Канаді).

Першим серйозним суперником Шелестюка став росіянин Козаєв, якого в 2015-му українець здолав за рішенням суддів. Завдяки цій перемозі здобув найбільші титули в своїй кар'єрі – WBA Intercontinental та WBO NABO, якими володів у 2015-2016 роках.