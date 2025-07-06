Повернення з нокаутом: Шелестюк здобув ефектну перемогу після трирічної паузи

Український боксер Тарас Шелестюк (20-0-1, 12 КО) тріумфально повернувся на професійний ринг після трирічної перерви. У першій середній вазі він достроково переміг американця Роддрікуса Лівсі (12-5-1, 9 КО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат бою .

Як пройшов поєдинок

Бій відбувся в рамках боксерського шоу в американському місті Шривпорт. Для 39-річного Шелестюка це був перший поєдинок із березня 2022 року. Востаннє він бився проти венесуельця Габріеля Маестре у бою за титул WBA, який завершився нічиєю – єдиною в його кар'єрі.

Цього разу Шелестюк вийшов проти 42-річного Лівсі, який свій останній бій провів у квітні 2025-го. Поєдинок був запланований на 10 раундів, але завершився вже у другому.

Українець із перших секунд заволодів ініціативою: працював швидко, точно та технічно. У другому раунді Шелестюк притиснув суперника до канатів і потужним лівим хуком у щелепу відправив його у нокаут. Рефері відразу зупинив поєдинок, зафіксувавши дострокову перемогу нашого співвітчизника.

Let's be honest, in combat sports, hard knockouts definitely captivate us.

The unbeaten Ukrainian Olympian Taras Shelestyuk (20-0-1) brutally knocks out Roddricus Livsey (12-5-1) in the second round of their super welterweight bout in Shreveport, Louisiana, USA.

Livsey… pic.twitter.com/P9bdGoTLQW — Permante (@PermantexG) July 6, 2025

Хто такий Тарас Шелестюк

Уродженець Макіївки. На аматорському рівні – чемпіон світу-2011 та бронзовий призер Олімпіади-2012 у першій середній ваговій категорії (до 69 кг). Входив до легендарної збірної України разом з Олександром Усиком, Василем Ломаченком, Олександром Гвоздиком, Денисом Берінчиком та іншими.

У професіональний бокс перейшов у 2013 році, ставши клієнтом компанії Banner Promotions. Мешкає в США. Усі свої професіональні поєдинки провів на північноамериканському континенті (більшість у США, по одному – у Мексиці та Канаді).

Першим серйозним суперником Шелестюка став росіянин Козаєв, якого в 2015-му українець здолав за рішенням суддів. Завдяки цій перемозі здобув найбільші титули в своїй кар'єрі – WBA Intercontinental та WBO NABO, якими володів у 2015-2016 роках.