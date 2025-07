Повернення з нокаутом: Шелестюк здобув ефектну перемогу після трирічної паузи

Бій відбувся в рамках боксерського шоу в американському місті Шривпорт. Для 39-річного Шелестюка це був перший поєдинок із березня 2022 року. Востаннє він бився проти венесуельця Габріеля Маестре у бою за титул WBA, який завершився нічиєю – єдиною в його кар'єрі.

Цього разу Шелестюк вийшов проти 42-річного Лівсі, який свій останній бій провів у квітні 2025-го. Поєдинок був запланований на 10 раундів, але завершився вже у другому.

Українець із перших секунд заволодів ініціативою: працював швидко, точно та технічно. У другому раунді Шелестюк притиснув суперника до канатів і потужним лівим хуком у щелепу відправив його у нокаут. Рефері відразу зупинив поєдинок, зафіксувавши дострокову перемогу нашого співвітчизника.

Let's be honest, in combat sports, hard knockouts definitely captivate us.

The unbeaten Ukrainian Olympian Taras Shelestyuk (20-0-1) brutally knocks out Roddricus Livsey (12-5-1) in the second round of their super welterweight bout in Shreveport, Louisiana, USA.

