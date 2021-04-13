Чудо-гол Тареми не помог "Порту" пройти "Челси" на пути в полуфинал Лиги чемпионов

"Челси" уступило "Порту" в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов - 0:1. Но по сумме двух матчей в полуфинал прошли именно лондонцы - 2:1.

На старте матча игроки "Челси" убежали в контратаку, где хорошо пробивал Маунт, но его удар заблокировали защитники, после чего мяч пролетел чуть мимо ворот. А затем в свои ворота чуть не "привез" голкипер лондонцев Менди. Вместо передачи своему защитнику француз выложил мяч прямо на ногу игроку "Порту" Короне. Благо, удар португальского клуба подоспел заблокировать Жоржиньо.

До конца первого тайма португальцы больше владели мячом на половине поля "Челси", но до реальных моментов дело практически не доходило.

Вторая половина матча проходила по схожему сценарию. Португальцы чуть больше контролировали мяч. Правда, более опасными были атаки "Челси". Под конец встречи чудо-гол в падении через себя забил игрок "Порту" Тареми, но на большее португальцев уже не хватило.

Taremi goal for Porto against Chelsea in the Champions League #ucl pic.twitter.com/s63q7B0OMf — Everything Sports (@CompleteSport24) April 13, 2021

В итоге дальше проходит "Челси". Англичане в полуфинале встретятся с победителем пары "Реал"/"Ливерпуль".