Диво-гол Таремі не допоміг "Порту" пройти "Челсі" на шляху до півфіналу Ліги чемпіонів

"Челсі" поступилося "Порту" в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів - 0:1. Але за сумою двох матчів у півфінал пройшли саме лондонці - 2:1.

На старті матчу гравці "Челсі" втекли у контратаку, де добре пробивав Маунт, але його удар заблокували захисники, після чого м'яч пролетів трохи вище воріт. А потім у свої ворота ледь не "привіз" голкіпер лондонців Менді. Замість передачі своєму захисникові француз виклав м'яч прямо на ногу гравця "Порту" Короні. Але удар португальського клубу встиг заблокувати Жоржиньо.

До кінця першого тайму португальці більше володіли м'ячем на половині поля "Челсі", але до реальних моментів справа практично не доходила.

Друга половина матчу проходила за схожим сценарієм. Португальці трохи більше контролювали м'яч. Правда, більш небезпечними були атаки "Челсі". Під кінець зустрічі диво-гол у падінні через себе забив гравець "Порту" Таремі, але на більше португальців уже не вистачило.

WHAT A GOAL FROM TAREMI VS CHELSEA FFS pic.twitter.com/izBIru2Cal — Ultimate10 (@ClassicMessi10i) April 13, 2021

У підсумку далі проходить "Челсі". Англійці в півфіналі зустрінуться з переможцем пари "Реал"/"Ліверпуль".