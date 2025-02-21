"Челсі" з Мудриком у заявці дізнався маршрут до фіналу Ліги конференцій

Після жеребкування Ліги чемпіонів та Ліги Європи сформувалась сітка плей-офф і в третьому за рангом єврокубку – Лізі конференцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.
Процедура жеребкування нічим не відрізнялась від ЛЧ та ЛЄ. Вісім найкращих команд основного етапу в 1/8 фіналу зійдуться з вісьмома переможцями попереднього раунду плей-офф.
Ліга конференцій, незважаючи на не дуже гучні імена більшості учасників, вельми цікавий турнір. Хоча б у плані географії. До вирішальних раундів плей-офф потрапили 16 команд, що представляють 15 національних чемпіонатів. Двох учасників має Польща. По одному – Австрія, Англія, Бельгія, Боснія, Греція, Данія, Іспанія, Італія, Кіпр, Норвегія, Португалія, Словенія, Швейцарія та Швеція.
Єдиний учасник Ліги конференцій, у заявці якого є вітчизняний футболіст, – це "Челсі" з тимчасово відстороненим Михайлом Мудриком. Крім того, "сині" – головні фаворити турніру.
Результати жеребкування 1/8 фіналу ЛК:
Потенційні пари 1/4 фіналу:
Коли відбудуться матчі плей-офф ЛК:
Фінал пройде 28 травня на міському стадіоні польського Вроцлава.
Раніше опублікували повний розклад матчів 21-24 лютого в українській Прем'єр-лізі.