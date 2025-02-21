"Челсі" з Мудриком у заявці дізнався маршрут до фіналу Ліги конференцій

Процедура жеребкування нічим не відрізнялась від ЛЧ та ЛЄ. Вісім найкращих команд основного етапу в 1/8 фіналу зійдуться з вісьмома переможцями попереднього раунду плей-офф.

Ліга конференцій, незважаючи на не дуже гучні імена більшості учасників, вельми цікавий турнір. Хоча б у плані географії. До вирішальних раундів плей-офф потрапили 16 команд, що представляють 15 національних чемпіонатів. Двох учасників має Польща. По одному – Австрія, Англія, Бельгія, Боснія, Греція, Данія, Іспанія, Італія, Кіпр, Норвегія, Португалія, Словенія, Швейцарія та Швеція.

Єдиний учасник Ліги конференцій, у заявці якого є вітчизняний футболіст, – це "Челсі" з тимчасово відстороненим Михайлом Мудриком. Крім того, "сині" – головні фаворити турніру.

Результати жеребкування 1/8 фіналу ЛК:

"Ягеллонія" – "Серкль-Брюгге"

"Мольде" – "Легія"

"Целє" – "Лугано"

"Пафос" – "Юргорден"

"Панатінаїкос" – "Фіорентина"

"Борац" – "Рапід"

"Бетіс" – "Віторія Гімараєш"

"Копенгаген" – "Челсі"

Потенційні пари 1/4 фіналу:

"Бетіс" / "Віторія Гімараєш" – "Ягеллонія" / "Серкль-Брюгге"

"Целє" / "Лугано" – "Панатінаїкос" / "Фіорентина"

"Копенгаген" / "Челсі" – "Мольде" / "Легія"

"Пафос" / "Юргорден" – "Борац" / "Рапід"

Коли відбудуться матчі плей-офф ЛК:

1/8 фіналу: 6 та 13 березня

6 та 13 березня 1/4 фіналу: 10 та 17 квітня

10 та 17 квітня 1/2 фіналу: 1 та 8 травня

Фінал пройде 28 травня на міському стадіоні польського Вроцлава.