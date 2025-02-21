"Челси" с Мудриком в заявке узнал маршрут в финал Лиги конференций

После жеребьевки Лиги чемпионов и Лиги Европы сформировалась сетка плей-офф и в третьем по рангу еврокубке - Лиге конференций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.
Процедура жеребьевки ничем не отличалась от ЛЧ и ЛЕ. Восемь лучших команд основного этапа в 1/8 финала сойдутся с восемью победителями предварительного раунда плей-офф.
Лига конференций, несмотря на не очень громкие имена большинства участников, весьма интересный турнир. Хотя бы в плане географии. В решающие раунды плей-офф попали 16 команд, представляющих 15 национальных чемпионатов. Двух участников имеет Польша. По одному - Австрия, Англия, Бельгия, Босния, Греция, Дания, Испания, Италия, Кипр, Норвегия, Португалия, Словения, Швейцария и Швеция.
Единственный участник Лиги конференций, в заявке которого есть отечественный футболист, - это "Челси" с временно отстраненным Михаилом Мудриком. Кроме того, "синие" - главные фавориты турнира.
Результаты жеребьевки 1/8 финала ЛК:
Потенциальные пары 1/4 финала:
Когда состоятся матчи плей-офф ЛК:
Финал пройдет 28 мая на городском стадионе польского Вроцлава.
Ранее опубликовали полное расписание матчей 21-24 февраля в украинской Премьер-лиге.