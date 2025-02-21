"Челси" с Мудриком в заявке узнал маршрут в финал Лиги конференций

Процедура жеребьевки ничем не отличалась от ЛЧ и ЛЕ. Восемь лучших команд основного этапа в 1/8 финала сойдутся с восемью победителями предварительного раунда плей-офф.

Лига конференций, несмотря на не очень громкие имена большинства участников, весьма интересный турнир. Хотя бы в плане географии. В решающие раунды плей-офф попали 16 команд, представляющих 15 национальных чемпионатов. Двух участников имеет Польша. По одному - Австрия, Англия, Бельгия, Босния, Греция, Дания, Испания, Италия, Кипр, Норвегия, Португалия, Словения, Швейцария и Швеция.

Единственный участник Лиги конференций, в заявке которого есть отечественный футболист, - это "Челси" с временно отстраненным Михаилом Мудриком. Кроме того, "синие" - главные фавориты турнира.

Результаты жеребьевки 1/8 финала ЛК:

"Ягеллония" - "Серкль-Брюгге"

"Мольде" - "Легия"

"Целе" - "Лугано"

"Пафос" - "Юргорден"

"Панатинаикос" - "Фиорентина"

"Борац" - "Рапид"

"Бетис" - "Витория Гимараеш"

"Копенгаген" - "Челси"

Потенциальные пары 1/4 финала:

"Бетис" / "Витория Гимараеш" - "Ягеллония" / "Серкль-Брюгге"

"Целе" / "Лугано" - "Панатинаикос" / "Фиорентина"

"Копенгаген" / "Челси" - "Мольде" / "Легия"

"Пафос" / "Юргорден" - "Борац" / "Рапид"

Когда состоятся матчи плей-офф ЛК:

1/8 финала: 6 и 13 марта

6 и 13 марта 1/4 финала: 10 и 17 апреля

10 и 17 апреля 1/2 финала: 1 и 8 мая

Финал пройдет 28 мая на городском стадионе польского Вроцлава.