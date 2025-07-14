"Челсі" і ПСЖ визначили чемпіона світу у історичному фіналі: огляд і відео голів

На легендарному стадіоні "Метлайф Стедіум" відбувся грандіозний фінал Клубного чемпіонату світу-2025, де лондонський "Челсі" здобув переконливу перемогу над французьким ПСЖ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Поєдинок, на який з нетерпінням чекав увесь футбольний світ, виправдав усі очікування, подарувавши вболівальникам справжнє видовище та неочікуваний результат.
З перших хвилин матчу обидві команди продемонстрували високий темп та націленість на атаку. "Челсі", відомий своєю організованою обороною та швидкими контратаками, ефективно намагався стримати натиск зіркового нападу ПСЖ.
Парижани, у свою чергу, диктували гру, контролювали м'яч і створювали численні моменти завдяки індивідуальній майстерності своїх лідерів.
Однак, саме "Челсі" виявився більш ефективним у реалізації своїх моментів. На 22-й хвилині рахунок у матчі відкрив англійський півзахисник Коул Палмер, впевнено реалізувавши свій шанс.
Вже через вісім хвилин, на 30-й хвилині, Палмер знову відзначився, оформивши дубль і подвоївши перевагу "синіх".
ПСЖ намагався відповісти, але "Челсі" не знижував обертів. На 43-й хвилині першого тайму бразилець Жоао Педро довів рахунок до розгромного, зробивши його 3:0. Цікаво, що результативну передачу в цьому епізоді до свого активу записав саме Палмер, який став справжнім героєм матчу.
У другому таймі "Парі Сен-Жермен" значно посилив тиск на ворота "аристократів", демонструючи шалене бажання відігратися. Парижани контролювали м'яч, постійно шукали шляхи до воріт суперника та створювали небезпечні моменти. Особливо активним був Усман Дембеле, який мав кілька гарних нагод для взяття воріт, однак кіпер "синіх" Роберт Санчес був на висоті.
Крім того, французи догравали матч вдесятьох: на 85 хвилині червону картку отримав Жуан Невіш за те, що... тягнув Марка Кукурелью за волосся.
Фінальний свисток зафіксував рахунок 3:0 на користь "Челсі", який став чемпіоном Клубного чемпіонату світу 2025 року.
Фінал Клубного чемпіонату світу, 13 липня 2025 року
"Челсі" (Лондон) - ПСЖ (Париж) - 3:0
Голи: Коул Палмер (22, 30), Жоао Педро (43)
Вилучення: Жуан Невіш, ПСЖ (85)
Це була перша зустріч "Челсі" та ПСЖ у фіналі Клубного чемпіонату світу за абсолютно новим, розширеним форматом, що зробило цей матч по суті історичним.
Збільшення кількості учасників до 32 команд перетворило турнір на справжнє світове протистояння клубів, де кожна перемога мала особливу вагу.
Те, що саме ці два європейські гранди - англійський футбольний флагман та французький амбітний проєкт - зійшлися у першому фіналі такого масштабу, лише підкреслило глобальне значення події (хоча турнір дехто й хоче скасувати назавжди).
"Челсі" провів вражаючий турнір, демонструючи стабільність та командний дух. Їхній шлях до фіналу включав переконливу перемогу над бразильським "Флуміненсе" у півфіналі, де дублем відзначився Жоао Педро.
ПСЖ продемонстрував свою атакуючу міць, особливо вразивши у півфіналі, де вони розгромили мадридський "Реал" завдяки дублю Фабіана Руїса та влучним ударам Усмана Дембеле і Гонсалу Рамуша. Один з голів, до речі, був забитий після хрестоматійної комбінації, яка підірвала мережу.
Додамо, що для "Челсі" це був вже третій фінал Клубного чемпіонату світу в історії. У 2012-му "аристократи" програли "Корінтіансу" (1:0) після голу Паоло Геррейро, а у 2022 році (за підсумками сезону 2021) виграли цей трофей, здолавши у фіналі "Палмейрас" з рахунком 2:1.
Парижани провели один із найуспішніших сезонів у своїй історії. ПСЖ здобув перемогу в Лізі 1, упевнено обійшовши головних конкурентів.
Але головним тріумфом для клубу став виграш Ліги чемпіонів УЄФА - перший в історії паризького гранда. Саме ця перемога дозволила ПСЖ кваліфікуватися на Клубний чемпіонат світу-2025 у США.
"Челсі" також мав результативний сезон, хоча його шлях був більш драматичним. Після невдалого старту в АПЛ клуб зумів стабілізувати ситуацію та завершити чемпіонат у топ-5, що забезпечило місце в єврокубках.
Значно більших успіхів лондонці досягли на міжнародній арені: команда з камбеком розбила "Бетіс" у фіналі Ліги конференцій. Однак перепустку до Клубного чемпіонату світу-2025 "аристократи" здобули не завдяки цьому тріумфу, а завдяки перемозі в Лізі чемпіонів 2021 року та високому рейтингу УЄФА.