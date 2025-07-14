"Челсі" і ПСЖ визначили чемпіона світу у історичному фіналі: огляд і відео голів

"Челсі" - ПСЖ: як пройшов матч

Поєдинок, на який з нетерпінням чекав увесь футбольний світ, виправдав усі очікування, подарувавши вболівальникам справжнє видовище та неочікуваний результат.

З перших хвилин матчу обидві команди продемонстрували високий темп та націленість на атаку. "Челсі", відомий своєю організованою обороною та швидкими контратаками, ефективно намагався стримати натиск зіркового нападу ПСЖ.

Парижани, у свою чергу, диктували гру, контролювали м'яч і створювали численні моменти завдяки індивідуальній майстерності своїх лідерів.

Однак, саме "Челсі" виявився більш ефективним у реалізації своїх моментів. На 22-й хвилині рахунок у матчі відкрив англійський півзахисник Коул Палмер, впевнено реалізувавши свій шанс.

Вже через вісім хвилин, на 30-й хвилині, Палмер знову відзначився, оформивши дубль і подвоївши перевагу "синіх".

ПСЖ намагався відповісти, але "Челсі" не знижував обертів. На 43-й хвилині першого тайму бразилець Жоао Педро довів рахунок до розгромного, зробивши його 3:0. Цікаво, що результативну передачу в цьому епізоді до свого активу записав саме Палмер, який став справжнім героєм матчу.

У другому таймі "Парі Сен-Жермен" значно посилив тиск на ворота "аристократів", демонструючи шалене бажання відігратися. Парижани контролювали м'яч, постійно шукали шляхи до воріт суперника та створювали небезпечні моменти. Особливо активним був Усман Дембеле, який мав кілька гарних нагод для взяття воріт, однак кіпер "синіх" Роберт Санчес був на висоті.

Крім того, французи догравали матч вдесятьох: на 85 хвилині червону картку отримав Жуан Невіш за те, що... тягнув Марка Кукурелью за волосся.

Фінальний свисток зафіксував рахунок 3:0 на користь "Челсі", який став чемпіоном Клубного чемпіонату світу 2025 року.

Фінал Клубного чемпіонату світу, 13 липня 2025 року

"Челсі" (Лондон) - ПСЖ (Париж) - 3:0

Голи: Коул Палмер (22, 30), Жоао Педро (43)

Вилучення: Жуан Невіш, ПСЖ (85)