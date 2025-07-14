"Челси" и ПСЖ определили чемпиона мира в историческом финале: обзор и видео голов

На легендарном стадионе "Метлайф Стедиум" состоялся грандиозный финал Клубного чемпионата мира-2025, где лондонский "Челси" одержал убедительную победу над французским ПСЖ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Поединок, который с нетерпением ждал весь футбольный мир, оправдал все ожидания, подарив болельщикам настоящее зрелище и неожиданный результат.
С первых минут матча обе команды продемонстрировали высокий темп и нацеленность на атаку. "Челси", известный своей организованной обороной и быстрыми контратаками, эффективно пытался сдержать натиск звездного нападения ПСЖ.
Парижане, в свою очередь, диктовали игру, контролировали мяч и создавали многочисленные моменты благодаря индивидуальному мастерству своих лидеров.
Однако, именно "Челси" оказался более эффективным в реализации своих моментов. На 22-й минуте счет в матче открыл английский полузащитник Коул Палмер, уверенно реализовав свой шанс.
Уже через восемь минут, на 30-й минуте, Палмер вновь отличился, оформив дубль и удвоив преимущество "синих".
PALMER ESTÁ COMPLETAMENTE LOCO- DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) 13 июля 2025 года
¡Qué manera de desafiar! ¡Qué manera de plantarle cara al PSG! ¡ESTO ES INCREÍBLE!@FIFACWC La final, gratis en https://t.co/yWCWbevPop pic.twitter.com/pM8xogq2cj
ПСЖ пытался ответить, но "Челси" не снижал обороты. На 43-й минуте первого тайма бразилец Жоао Педро довел счет до разгромного, сделав его 3:0. Интересно, что результативную передачу в этом эпизоде в свой актив записал именно Палмер, который стал настоящим героем матча.
Во втором тайме "Пари Сен-Жермен" значительно усилил давление на ворота "аристократов", демонстрируя безумное желание отыграться. Парижане контролировали мяч, постоянно искали пути к воротам соперника и создавали опасные моменты. Особенно активным был Усман Дембеле, который имел несколько хороших возможностей для взятия ворот, однако кипер "синих" Роберт Санчес был на высоте.
Кроме того, французы доигрывали матч вдесятером: на 85 минуте красную карточку получил Жуан Невиш за то, что... тянул Марка Кукурелью за волосы.
Финальный свисток зафиксировал счет 3:0 в пользу "Челси", который стал чемпионом Клубного чемпионата мира 2025 года.
Финал Клубного чемпионата мира, 13 июля 2025 года
"Челси" (Лондон) - ПСЖ (Париж) - 3:0
Голы: Коул Палмер (22, 30), Жоао Педро (43)
Удаление: Жуан Невиш, ПСЖ (85)
Это была первая встреча "Челси" и ПСЖ в финале Клубного чемпионата мира по совершенно новому, расширенному формату, что сделало этот матч по сути историческим.
Увеличение количества участников до 32 команд превратило турнир в настоящее мировое противостояние клубов, где каждая победа имела особый вес.
То, что именно эти два европейских гранда - английский футбольный флагман и французский амбициозный проект - сошлись в первом финале такого масштаба, только подчеркнуло глобальное значение события (хотя турнир некоторые и хотят отменить навсегда).
"Челси" провел впечатляющий турнир, демонстрируя стабильность и командный дух. Их путь к финалу включал убедительную победу над бразильским "Флуминенсе" в полуфинале, где дублем отметился Жоао Педро.
ПСЖ продемонстрировал свою атакующую мощь, особенно поразив в полуфинале, где они разгромили мадридский "Реал" благодаря дублю Фабиана Руиса и точным ударам Усмана Дембеле и Гонсалу Рамуша. Один из голов, кстати, был забит после хрестоматийной комбинации, которая взорвала сеть.
Добавим, что для "Челси" это был уже третий финал Клубного чемпионата мира в истории. В 2012-м "аристократы" проиграли "Коринтиансу" (1:0) после гола Паоло Геррейро, а в 2022 году (по итогам сезона 2021) выиграли этот трофей, одолев в финале "Палмейрас" со счетом 2:1.
Парижане провели один из самых успешных сезонов в своей истории. ПСЖ одержал победу в Лиге 1, уверенно обойдя главных конкурентов.
Но главным триумфом для клуба стал выигрыш Лиги чемпионов УЕФА - первый в истории парижского гранда. Именно эта победа позволила ПСЖ квалифицироваться на Клубный чемпионат мира-2025 в США.
"Челси" также имел результативный сезон, хотя его путь был более драматичным. После неудачного старта в АПЛ клуб сумел стабилизировать ситуацию и завершить чемпионат в топ-5, что обеспечило место в еврокубках.
Значительно больших успехов лондонцы достигли на международной арене: команда с камбэком разбила "Бетис" в финале Лиги конференций. Однако пропуск в Клубный чемпионат мира-2025 "аристократы" получили не благодаря этому триумфу, а благодаря победе в Лиге чемпионов 2021 года и высокому рейтингу УЕФА.