"Челси" и ПСЖ определили чемпиона мира в историческом финале: обзор и видео голов

"Челси" - ПСЖ: как прошел матч

Поединок, который с нетерпением ждал весь футбольный мир, оправдал все ожидания, подарив болельщикам настоящее зрелище и неожиданный результат.

С первых минут матча обе команды продемонстрировали высокий темп и нацеленность на атаку. "Челси", известный своей организованной обороной и быстрыми контратаками, эффективно пытался сдержать натиск звездного нападения ПСЖ.

Парижане, в свою очередь, диктовали игру, контролировали мяч и создавали многочисленные моменты благодаря индивидуальному мастерству своих лидеров.

Однако, именно "Челси" оказался более эффективным в реализации своих моментов. На 22-й минуте счет в матче открыл английский полузащитник Коул Палмер, уверенно реализовав свой шанс.

Уже через восемь минут, на 30-й минуте, Палмер вновь отличился, оформив дубль и удвоив преимущество "синих".

PALMER ESTÁ COMPLETAMENTE LOCO



¡Qué manera de desafiar! ¡Qué manera de plantarle cara al PSG! ¡ESTO ES INCREÍBLE!@FIFACWC La final, gratis en https://t.co/yWCWbevPop pic.twitter.com/pM8xogq2cj - DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) 13 июля 2025 года

ПСЖ пытался ответить, но "Челси" не снижал обороты. На 43-й минуте первого тайма бразилец Жоао Педро довел счет до разгромного, сделав его 3:0. Интересно, что результативную передачу в этом эпизоде в свой актив записал именно Палмер, который стал настоящим героем матча.

Во втором тайме "Пари Сен-Жермен" значительно усилил давление на ворота "аристократов", демонстрируя безумное желание отыграться. Парижане контролировали мяч, постоянно искали пути к воротам соперника и создавали опасные моменты. Особенно активным был Усман Дембеле, который имел несколько хороших возможностей для взятия ворот, однако кипер "синих" Роберт Санчес был на высоте.

Кроме того, французы доигрывали матч вдесятером: на 85 минуте красную карточку получил Жуан Невиш за то, что... тянул Марка Кукурелью за волосы.

Финальный свисток зафиксировал счет 3:0 в пользу "Челси", который стал чемпионом Клубного чемпионата мира 2025 года.

Финал Клубного чемпионата мира, 13 июля 2025 года

"Челси" (Лондон) - ПСЖ (Париж) - 3:0

Голы: Коул Палмер (22, 30), Жоао Педро (43)

Удаление: Жуан Невиш, ПСЖ (85)