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"Челси" и ПСЖ определили чемпиона мира в историческом финале: обзор и видео голов

Понедельник 14 июля 2025 00:15
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"Челси" и ПСЖ определили чемпиона мира в историческом финале: обзор и видео голов "Челси" и ПСЖ определили чемпиона мира в историческом матче (фото: facebook.com/ChelseaFC)
Автор: Дмитрий Войналович

На легендарном стадионе "Метлайф Стедиум" состоялся грандиозный финал Клубного чемпионата мира-2025, где лондонский "Челси" одержал убедительную победу над французским ПСЖ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

"Челси" - ПСЖ: как прошел матч

Поединок, который с нетерпением ждал весь футбольный мир, оправдал все ожидания, подарив болельщикам настоящее зрелище и неожиданный результат.

С первых минут матча обе команды продемонстрировали высокий темп и нацеленность на атаку. "Челси", известный своей организованной обороной и быстрыми контратаками, эффективно пытался сдержать натиск звездного нападения ПСЖ.

Парижане, в свою очередь, диктовали игру, контролировали мяч и создавали многочисленные моменты благодаря индивидуальному мастерству своих лидеров.

Однако, именно "Челси" оказался более эффективным в реализации своих моментов. На 22-й минуте счет в матче открыл английский полузащитник Коул Палмер, уверенно реализовав свой шанс.

Уже через восемь минут, на 30-й минуте, Палмер вновь отличился, оформив дубль и удвоив преимущество "синих".

ПСЖ пытался ответить, но "Челси" не снижал обороты. На 43-й минуте первого тайма бразилец Жоао Педро довел счет до разгромного, сделав его 3:0. Интересно, что результативную передачу в этом эпизоде в свой актив записал именно Палмер, который стал настоящим героем матча.

Во втором тайме "Пари Сен-Жермен" значительно усилил давление на ворота "аристократов", демонстрируя безумное желание отыграться. Парижане контролировали мяч, постоянно искали пути к воротам соперника и создавали опасные моменты. Особенно активным был Усман Дембеле, который имел несколько хороших возможностей для взятия ворот, однако кипер "синих" Роберт Санчес был на высоте.

Кроме того, французы доигрывали матч вдесятером: на 85 минуте красную карточку получил Жуан Невиш за то, что... тянул Марка Кукурелью за волосы.

Финальный свисток зафиксировал счет 3:0 в пользу "Челси", который стал чемпионом Клубного чемпионата мира 2025 года.

Финал Клубного чемпионата мира, 13 июля 2025 года

"Челси" (Лондон) - ПСЖ (Париж) - 3:0

Голы: Коул Палмер (22, 30), Жоао Педро (43)

Удаление: Жуан Невиш, ПСЖ (85)

"Челси" - ПСЖ: интересные факты о поединке

Это была первая встреча "Челси" и ПСЖ в финале Клубного чемпионата мира по совершенно новому, расширенному формату, что сделало этот матч по сути историческим.

Увеличение количества участников до 32 команд превратило турнир в настоящее мировое противостояние клубов, где каждая победа имела особый вес.

То, что именно эти два европейских гранда - английский футбольный флагман и французский амбициозный проект - сошлись в первом финале такого масштаба, только подчеркнуло глобальное значение события (хотя турнир некоторые и хотят отменить навсегда).

"Челси" - ПСЖ: путь к финалу

"Челси" провел впечатляющий турнир, демонстрируя стабильность и командный дух. Их путь к финалу включал убедительную победу над бразильским "Флуминенсе" в полуфинале, где дублем отметился Жоао Педро.

ПСЖ продемонстрировал свою атакующую мощь, особенно поразив в полуфинале, где они разгромили мадридский "Реал" благодаря дублю Фабиана Руиса и точным ударам Усмана Дембеле и Гонсалу Рамуша. Один из голов, кстати, был забит после хрестоматийной комбинации, которая взорвала сеть.

Добавим, что для "Челси" это был уже третий финал Клубного чемпионата мира в истории. В 2012-м "аристократы" проиграли "Коринтиансу" (1:0) после гола Паоло Геррейро, а в 2022 году (по итогам сезона 2021) выиграли этот трофей, одолев в финале "Палмейрас" со счетом 2:1.

Достижения клубов в сезоне 2024/2025

Парижане провели один из самых успешных сезонов в своей истории. ПСЖ одержал победу в Лиге 1, уверенно обойдя главных конкурентов.

Но главным триумфом для клуба стал выигрыш Лиги чемпионов УЕФА - первый в истории парижского гранда. Именно эта победа позволила ПСЖ квалифицироваться на Клубный чемпионат мира-2025 в США.

"Челси" также имел результативный сезон, хотя его путь был более драматичным. После неудачного старта в АПЛ клуб сумел стабилизировать ситуацию и завершить чемпионат в топ-5, что обеспечило место в еврокубках.

Значительно больших успехов лондонцы достигли на международной арене: команда с камбэком разбила "Бетис" в финале Лиги конференций. Однако пропуск в Клубный чемпионат мира-2025 "аристократы" получили не благодаря этому триумфу, а благодаря победе в Лиге чемпионов 2021 года и высокому рейтингу УЕФА.

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