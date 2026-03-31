Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

"Чекаємо відповіді від РФ": Зеленський обговорить перемир'я на Великдень із командою Трампа

18:30 31.03.2026 Вт
2 хв
Президент України розраховує, що США підтримають ідею про припинення вогню на Великдень
aimg Іван Носальський
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Президент України Володимир Зеленський обговорить ідею про перемир'я з Росією на Великдень з американськими чиновниками.

Як передає РБК-Україна, про це голова української держави заявив під час звернення до європейських міністрів.

Читайте також: У Кремлі відкинули ідею про перемир'я на Різдво

Президент нагадав, що він ще вчора, 30 березня, запропонував Москві організувати припинення вогню на Великодні свята. Київ розраховує, що США підтримають таку ініціативу.

"Ми чекаємо відповіді від Росії. Завтра я буду розмовляти з американською командою, зокрема і з цього питання. Ми сподіваємося на результати. Результати потрібні всім", - підкреслив він.

Перемир'я на Великдень

Нагадаємо, 30 березня президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна готова до перемир'я з Росією на час Великодніх свят.

Голова української держави запевнив, що за 2-3 дні перемир'я Росія нічого не зможе зміцнити, тому на ситуацію на фронті така ініціатива вплинути не повинна.

Після цього прессекретар Кремля Дмитро Пєсков сказав, що чіткої ініціативи щодо перемир'я Україна нібито не озвучила.

Також він вимагав, щоб голова української держави прийняв ультиматуми РФ і "вийшов на мир, а не на перемир'я".

До слова, торік російський диктатор Володимир Путін уже оголошував "великоднє перемир'я". Уже наступного дня після такої заяви глави Кремля стало відомо, що Москва порушила свою ж обіцянку.

