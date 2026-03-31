"Ждем ответа от РФ": Зеленский обсудит перемирие на Пасху с командой Трампа

Президент напомнил, что он еще вчера, 30 марта, предложил Москве организовать прекращение огня на Пасхальные праздники. Киев рассчитывает, что США поддержат такую инициативу.

"Мы ждем ответа от России. Завтра я буду разговаривать с американской командой, в том числе и по этому вопросу. Мы надеемся на результаты. Результаты нужны всем", - подчеркнул он.

Перемирие на Пасху

Напомним, 30 марта президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина готова к перемирию с Россией на время Пасхальных праздников.

Глава украинского государства заверил, что за 2-3 дня перемирия Россия ничего не сможет укрепить, поэтому на ситуацию на фронте такая инициатива повлиять не должна.

После этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что четкой инициативы по поводу перемирия Украина якобы не озвучила.