Чек виріс на 40%, а Захід перегрітий: аналітика готельного ринку України за хвилину

Попри втрати територій, кількість готелів в Україні зросла з 2 534 (до 2022 року) до 2 854 у 2025 році, а їхня сукупна дохідність збільшилась у понад шість разів. Туристичний збір у 2025 році склав 359 млн грн (лідери: Київ, Львівщина, Івано-Франківщина).

У 2026 році через інфляцію (електроенергія +17%, пальне +15-20%) середній чек подорожчав на 25-40%. Рентабельними за завантаженістю залишаються Львів (57%) та Буковель (56%), де у високий сезон показники сягають 85-95%.

Головні тренди та зміни на ринку:

Нова логіка споживання: Хронічне психоемоційне навантаження сформувало попит на приватність та тимчасову зміну локації через перебої з електрикою. Замість продукту "номер" клієнт купує "сценарій перебування", тому зростає ніша якісних заміських, апарт- та wellness-проєктів.

Тінізація та нові правила: Понад 61% готелів перебувають у тіні через застарілі норми ДСТУ. З 2027 року планують детінізувати засоби розміщення з понад 10 ліжко-місцями, а з 2028 року реєстрація стане обов'язковою для Booking та Airbnb. Для підтримки мікробізнесу у 2026 році ДАРТ запускає програму "Подорож до себе".

Фактор безпеки: Безпекова інфраструктура враховується на етапі проєктування нових об'єктів. Проте наразі ці витрати не формують окремої надбавки в тарифі й прямого перекладання інвестицій на споживача немає.

Управління: Попит на зовнішніх операторів зростатиме, оскільки власникам незалежних готелів складно самостійно вести операційний цикл в умовах зростаючих витрат.

Майбутнє ринку (перспектива 2-3 роки):

Очікується гібридизація продукту (поєднання готельної функції з wellness- та івент-інфраструктурою). На ринку виживуть два полюси: системно керовані об'єкти з високою операційною ефективністю або нішеві продукти з сильною концепцією. Об'єкти без системи та ідеї поступово зникатимуть.