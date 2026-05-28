Чек виріс на 40%, а Захід перегрітий: аналітика готельного ринку України за хвилину

Доходи готелів зросли вшестеро, ціни злетіли на третину, а інвестори масово скуповують Захід України, наближаючи його до точки насичення.
Розбираємо головні цифри та тренди ринку за 1 хвилину у матеріалі РБК-Україна нижче.
Попри втрати територій, кількість готелів в Україні зросла з 2 534 (до 2022 року) до 2 854 у 2025 році, а їхня сукупна дохідність збільшилась у понад шість разів. Туристичний збір у 2025 році склав 359 млн грн (лідери: Київ, Львівщина, Івано-Франківщина).
У 2026 році через інфляцію (електроенергія +17%, пальне +15-20%) середній чек подорожчав на 25-40%. Рентабельними за завантаженістю залишаються Львів (57%) та Буковель (56%), де у високий сезон показники сягають 85-95%.
Очікується гібридизація продукту (поєднання готельної функції з wellness- та івент-інфраструктурою). На ринку виживуть два полюси: системно керовані об'єкти з високою операційною ефективністю або нішеві продукти з сильною концепцією. Об'єкти без системи та ідеї поступово зникатимуть.