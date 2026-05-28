Чек вырос на 40%, а Запад перегрет: аналитика гостиничного рынка Украины за минуту

Доходы отелей выросли в шесть раз, цены взлетели на треть, а инвесторы массово скупают Запад Украины, приближая его к точке насыщения.
Разбираем главные цифры и тренды рынка за 1 минуту.
Несмотря на потери территорий, количество отелей в Украине выросло с 2 534 (до 2022 года) до 2 854 в 2025 году, а их совокупная доходность увеличилась более чем в шесть раз. Туристический сбор в 2025 году составил 359 млн грн (лидеры: Киев, Львовщина, Ивано-Франковщина).
В 2026 году из-за инфляции (электроэнергия +17%, топливо +15-20%) средний чек подорожал на 25-40%. Рентабельными по загруженности остаются Львов (57%) и Буковель (56%), где в высокий сезон показатели достигают 85-95%.
Ожидается гибридизация продукта (сочетание гостиничной функции с wellness- и ивент-инфраструктурой). На рынке выживут два полюса: системно управляемые объекты с высокой операционной эффективностью или нишевые продукты с сильной концепцией. Объекты без системы и идеи постепенно будут исчезать.