Чек вырос на 40%, а Запад перегрет: аналитика гостиничного рынка Украины за минуту

10:33 28.05.2026 Чт
2 мин
Что ждет рынок через 2-3 года?
aimg Ирина Гамерская
Фото: что происходит на гостиничном рынке Украины (freepic.com)

Доходы отелей выросли в шесть раз, цены взлетели на треть, а инвесторы массово скупают Запад Украины, приближая его к точке насыщения.

Разбираем главные цифры и тренды рынка за 1 минуту в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также полную версию: Деньги в "тени", клиенты в очереди: что на самом деле происходит с гостиничным бизнесом в Украине

Несмотря на потери территорий, количество отелей в Украине выросло с 2 534 (до 2022 года) до 2 854 в 2025 году, а их совокупная доходность увеличилась более чем в шесть раз. Туристический сбор в 2025 году составил 359 млн грн (лидеры: Киев, Львовщина, Ивано-Франковщина).

В 2026 году из-за инфляции (электроэнергия +17%, топливо +15-20%) средний чек подорожал на 25-40%. Рентабельными по загруженности остаются Львов (57%) и Буковель (56%), где в высокий сезон показатели достигают 85-95%.

Главные тренды и изменения на рынке:

  • Перегрев Запада: 82% инвестиций в новое строительство в 2025-2026 годах сконцентрировано на западе страны, из-за чего рынок приближается к насыщению. Основной фокус девелоперов в дальнейшем направлен на западные и центральные области.
  • Новая логика потребления: Хроническая психоэмоциональная нагрузка сформировала спрос на приватность и временную смену локации из-за перебоев с электричеством. Вместо продукта "номер" клиент покупает "сценарий пребывания", поэтому растет ниша качественных загородных, апарт- и wellness-проектов.
  • Тенизация и новые правила: Более 61% отелей находятся в тени из-за устаревших норм ДСТУ. С 2027 года планируют детенизировать объекты размещения с более 10 койко-местами, а с 2028 года регистрация станет обязательной для Booking и Airbnb. Для поддержки микробизнеса в 2026 году ДАРТ запускает программу "Путешествие к себе".
  • Фактор безопасности: Инфраструктура безопасности учитывается на этапе проектирования новых объектов. Однако пока эти расходы не формируют отдельной надбавки в тарифе и прямого перекладывания инвестиций на потребителя нет.
  • Управление: Спрос на внешних операторов будет расти, поскольку владельцам независимых гостиниц сложно самостоятельно вести операционный цикл в условиях растущих расходов.

Будущее рынка (перспектива 2-3 года):

Ожидается гибридизация продукта (сочетание гостиничной функции с wellness- и ивент-инфраструктурой). На рынке выживут два полюса: системно управляемые объекты с высокой операционной эффективностью или нишевые продукты с сильной концепцией. Объекты без системы и идеи постепенно будут исчезать.

