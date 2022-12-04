Українські військові вже почали навчання в Чехії
У Чехії вже почались навчання українських військових під керівництвом чеської армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на iDNES.sz
"Українські солдати вже проходять підготовку у військовому окрузі Лібава під проводом чеської армії" - підтвердив генерал Карел Ржехка, начальник Генерального штабу армії Чеської Республіки.
Міністерство не розкриває точних цифр та часу прибуття солдатів з міркувань безпеки. Відомо, що в пропозиції чеського уряду, до кінця наступного року мають відбутися п'ять чотиритижневих курсів, у кожному з яких можуть взяти участь до 800 українських військовослужбовців. Навчання проходитиме до кінця наступного року і задіє до 4000 українських солдатів, а його вартість оцінюється приблизно в 975 мільйонів чеських крон.
"Підготовка українських солдатів – це величезний досвід для армії Чеської Республіки. З одного боку, у них буде свіжа інформація безпосередньо з поля бою, а також вони отримають інформацію про тактику та стратегію як українських солдатів, так і їхніх супротивників", - сказала міністр оборони Яна Чорнохова щодо навчань.
Нагадаємо, 9 листопада верхня палата парламенту Чехії підтримала ініціативу щодо навчання українських військових на території держави.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.