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Українські військові вже почали навчання в Чехії

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Чехія, Неділя 04 грудня 2022 18:19
Українські військові вже почали навчання в Чехії Фото: в Чехії почались навчання українських військових (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Україна

У Чехії вже почались навчання українських військових під керівництвом чеської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на iDNES.sz

"Українські солдати вже проходять підготовку у військовому окрузі Лібава під проводом чеської армії" - підтвердив генерал Карел Ржехка, начальник Генерального штабу армії Чеської Республіки.

Міністерство не розкриває точних цифр та часу прибуття солдатів з міркувань безпеки. Відомо, що в пропозиції чеського уряду, до кінця наступного року мають відбутися п'ять чотиритижневих курсів, у кожному з яких можуть взяти участь до 800 українських військовослужбовців. Навчання проходитиме до кінця наступного року і задіє до 4000 українських солдатів, а його вартість оцінюється приблизно в 975 мільйонів чеських крон.

"Підготовка українських солдатів – це величезний досвід для армії Чеської Республіки. З одного боку, у них буде свіжа інформація безпосередньо з поля бою, а також вони отримають інформацію про тактику та стратегію як українських солдатів, так і їхніх супротивників", - сказала міністр оборони Яна Чорнохова щодо навчань.

Нагадаємо, 9 листопада верхня палата парламенту Чехії підтримала ініціативу щодо навчання українських військових на території держави.

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