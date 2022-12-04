Українські військові вже почали навчання в Чехії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на iDNES.sz

"Українські солдати вже проходять підготовку у військовому окрузі Лібава під проводом чеської армії" - підтвердив генерал Карел Ржехка, начальник Генерального штабу армії Чеської Республіки.

Міністерство не розкриває точних цифр та часу прибуття солдатів з міркувань безпеки. Відомо, що в пропозиції чеського уряду, до кінця наступного року мають відбутися п'ять чотиритижневих курсів, у кожному з яких можуть взяти участь до 800 українських військовослужбовців. Навчання проходитиме до кінця наступного року і задіє до 4000 українських солдатів, а його вартість оцінюється приблизно в 975 мільйонів чеських крон.