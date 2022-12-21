Скільки часу знадобиться українським військовим, щоб навчитися системі Patriot

Для навчання керування системою Patriot, на думку американських оборонних чиновників, знадобиться кілька місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на катарський телеканал Al Jazeera .

Як повідомив телеканал, навчання українських військових проходитиме на території Німеччини, а також ще однієї, поки що невідомої країни. За словами експертів каналу, ракети Patriot, які одержить Київ, забезпечать українцям "якісне доповнення" в їхній протиповітряній обороні.

Водночас Кейлі Маєр, кореспондентка News Nation, посилаючись на представника оборонного відомства, зазначила у своєму твіті, що для навчання українців системі Patriot може знадобитися кілька місяців.

"Очікується, що навчання розпочнеться найближчим часом. Проте ми не знаємо дати, коли система потрапить в Україну", - підкреслила вона.