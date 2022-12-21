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Скільки часу знадобиться українським військовим, щоб навчитися системі Patriot

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Україна, Середа 21 грудня 2022 22:57
Скільки часу знадобиться українським військовим, щоб навчитися системі Patriot Фото: система Patriot досить потужно допоможе захистити небо України (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Для навчання керування системою Patriot, на думку американських оборонних чиновників, знадобиться кілька місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на катарський телеканал Al Jazeera.

Як повідомив телеканал, навчання українських військових проходитиме на території Німеччини, а також ще однієї, поки що невідомої країни. За словами експертів каналу, ракети Patriot, які одержить Київ, забезпечать українцям "якісне доповнення" в їхній протиповітряній обороні.

Водночас Кейлі Маєр, кореспондентка News Nation, посилаючись на представника оборонного відомства, зазначила у своєму твіті, що для навчання українців системі Patriot може знадобитися кілька місяців.

"Очікується, що навчання розпочнеться найближчим часом. Проте ми не знаємо дати, коли система потрапить в Україну", - підкреслила вона.

Наразі РБК-Україна повідомляло, що системи протиповітряної оборони Patriot, які США передадуть Україні, можуть допомогти нашій країні відігнати російську авіацію та значно посилять захист неба.

Нагадаємо, сьогодні, 21 грудня, США офіційно оголосили про передачу Україні систем ППО Patriot у рамках чергового пакету військової допомоги на 850 млн доларів.

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