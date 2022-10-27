UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Чехії засудли двох блогерів за ненависницькі висловлювання про українців

Фото: у Чехії засудли двох блогерів за ненависницькі висловлювання про українців (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У суді міста Кладно під Прагою у середу 26 жовтня розпочався суд над Патріком Тyшлом та Томашем Чермаком, обвинуваченими за ненависні висловлювання щодо українців у опублікованому ними відео у соцмережах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Прага".

До відео, записаному обвинуваченими, потрапила низка принизливих та образливих висловлювань про українців. Були й такі заяви, як "Хай вони повертаються до Києва" чи "Зрештою, це нормальна окупація - те, що вони тут роблять".

За словами судді Віта Соховського, вони обидва вчинили дії, спрямовані на поширення ненависті та наклеп на націю. Тушл заявив у суді, що він не має нічого проти українців в цілому, але “засуджує діяльність деяких українських націоналістів”. Чермак сказав судді, що зробив помилку, а також визнав недоречність виступу на відео.

За законом, їм загрожує до трьох років позбавлення волі. За розпалювання ворожнечі прокурор пропонував ув’язнити Чермака на десять місяців, Тушла - на 20 місяців. За вироком суду, Чермак отримав 6 місяців ув’язнення, Тушл - 10 місяців.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Литві був заарештований чоловік, який у соціальній мережі у своїх прямих ефірах закликав до насильства проти литовців, українців і ромів, прославляв агресію президента РФ Володимира Путіна і закликав до військового вторгнення в країну.

Також нагадаємо, що британський музикант, один із засновників легендарного гурту Pink Floyd Роджер Вотерс написав відкритий лист до Олени Зеленської, в якому вкотре підтвердив свою українофобську позицію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чехія