У Чехії засудли двох блогерів за ненависницькі висловлювання про українців

У суді міста Кладно під Прагою у середу 26 жовтня розпочався суд над Патріком Тyшлом та Томашем Чермаком, обвинуваченими за ненависні висловлювання щодо українців у опублікованому ними відео у соцмережах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Прага".
До відео, записаному обвинуваченими, потрапила низка принизливих та образливих висловлювань про українців. Були й такі заяви, як "Хай вони повертаються до Києва" чи "Зрештою, це нормальна окупація - те, що вони тут роблять".
За словами судді Віта Соховського, вони обидва вчинили дії, спрямовані на поширення ненависті та наклеп на націю. Тушл заявив у суді, що він не має нічого проти українців в цілому, але “засуджує діяльність деяких українських націоналістів”. Чермак сказав судді, що зробив помилку, а також визнав недоречність виступу на відео.
За законом, їм загрожує до трьох років позбавлення волі. За розпалювання ворожнечі прокурор пропонував ув’язнити Чермака на десять місяців, Тушла - на 20 місяців. За вироком суду, Чермак отримав 6 місяців ув’язнення, Тушл - 10 місяців.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Литві був заарештований чоловік, який у соціальній мережі у своїх прямих ефірах закликав до насильства проти литовців, українців і ромів, прославляв агресію президента РФ Володимира Путіна і закликав до військового вторгнення в країну.
Також нагадаємо, що британський музикант, один із засновників легендарного гурту Pink Floyd Роджер Вотерс написав відкритий лист до Олени Зеленської, в якому вкотре підтвердив свою українофобську позицію.