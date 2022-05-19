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В Литве арестовали мужчину за разжигание ненависти и призыв к Путину напасть на страну

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Четверг 19 мая 2022 07:06
В Литве арестовали мужчину за разжигание ненависти и призыв к Путину напасть на страну Фото: полицейский в Литве (DELFI / Orestas Gurevičius)
Автор: Владимир Костырин

В Литве был арестован мужчина, который в социальной сети в своих прямых эфирах призывал к насилию против литовцев, украинцев и ромов, прославлял агрессию президента РФ Владимира Путина и призывал к военному вторжению в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на литовский портал LRT.

Решением Каунасского районного суда мужчину осудили за разжигание ненависти и приговорили к 60 суткам ареста.

По материалам суда, гражданин Литвы, названный только инициалами А.Д.,на прямых трансляциях в Facebook призывал к насилию против народов Литвы и Украины, поддерживал захватническую политику Путина и убийства украинцев, добавляя, что против Украины нужно применить ядерное оружие.

Также он заявил, что "половину литовцев расстреляет сам", и призвал РФ "напасть на Литву и уничтожить литовцев".

Отмечается, что нарушитель уже имеет восемь судимостей, в том числе за кражу и насилие в отношении супруги и партнера.

В ходе заседания судья заявил, что "каждый гражданин Литвы имеет право отказаться от своего гражданства", и "выбрать жизнь в стране, законы которой он будет уважать".

Напомним, сейм Литвы единогласным решением признал Россию террористическим государством, а ее действия в Украине - геноцидом.

Ранее сообщалось, что в Эстонии одного из районов Таллинна арестовали на 13 суток за букву "Z" на окне квартиры и демонстрацию георгиевской ленты.

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