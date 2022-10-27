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В Чехии осудили двух блоггеров за ненавистные высказывания об украинцах

Фото: в Чехии осудили двух блоггеров за ненавистные высказывания об украинцах (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В суде Кладно недалеко от Праги в среду 26 октября начался суд над Патриком Тyшлом и Томашем Чермаком, обвиняемыми за ненавистные высказывания в отношении украинцев в опубликованном ими видео в соцсетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Прага".

В видео, записанное обвиняемыми, попал ряд унизительных и оскорбительных высказываний об украинцах. Были и такие заявления, как "Пусть они возвращаются в Киев" или "В конце концов это нормальная оккупация - то, что они здесь делают".

По словам судьи Вита Соховского, они оба совершили действия, направленные на распространение ненависти и клевету на нацию. Тушл заявил в суде, что он не имеет ничего против украинцев в целом, но "осуждает деятельность некоторых украинских националистов". Чермак сказал судье, что совершил ошибку, а также признал неуместность выступления на видео.

По закону им грозит до трех лет лишения свободы. За разжигание вражды прокурор предлагал заключить в тюрьму Чермака на десять месяцев, Тушла - на 20 месяцев. По приговору суда Чермак получил 6 месяцев заключения, Тушл - 10 месяцев.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Литве был арестован мужчина, который в социальной сети в своих прямых эфирах призывал к насилию против литовцев, украинцев и ромов, прославлял агрессию президента РФ Владимира Путина и призывал к военному вторжению в страну.

Также напомним, что британский музыкант, один из основателей легендарной группы Pink Floyd Роджер Уотерс написал открытое письмо к Елене Зеленской, в котором в очередной раз подтвердил свою украинофобскую позицию.

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Чехия