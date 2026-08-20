У Чехії вимагають скасувати всі виплати українським біженцям

Спікер нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура закликав повністю скасувати режим тимчасового захисту та всі соціальні виплати для українських біженців. За його словами, ті, хто має роботу, мають перейти на загальні дозволи на проживання, а решта - повернутися в Україну після завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Prima NEWS .

Що конкретно пропонує Окамура

"Я виступаю за негайне повне скасування тимчасового захисту та виплат для всіх українців", - заявив спікер палати депутатів, лідер партії "Свобода і пряма демократія" (SPD), в ефірі CNN Prima NEWS.

За його словами, працевлаштовані українці мають перейти на звичайні дозволи на проживання, як інші іноземці, а всі, хто не має роботи, - повернутися на батьківщину, щойно завершиться війна.

Що вже змінилося раніше

Окамура назвав своїм успіхом уже ухвалене посилення правил для нових заявників з України - тепер чоловіки призовного віку не можуть автоматично отримати тимчасовий захист у ЄС. За його словами, саме зусиллями SPD таких чоловіків позбавили автоматичного права на прихисток у Союзі.

Кого це правило не стосується

Нова вимога поширюється лише на майбутніх заявників. Українці, які вже мали чинний тимчасовий захист на момент ухвалення цього рішення й безперервно зберігають статус, підтверджувати виконання військового обов'язку не мусять - їхній захист гарантований до 2028 року.

Чого хоче Окамура насправді

Втім сам Окамура вважає ці вже ухвалені обмеження недостатніми. Лідер SPD пропонує піти значно далі за чинні правила ЄС - не просто обмежити прийом нових заявників-чоловіків, а повністю скасувати в Чехії весь режим тимчасового захисту та припинити будь-які виплати його нинішнім отримувачам.