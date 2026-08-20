В Чехии требуют отменить все выплаты украинским беженцам

Спикер нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура призвал полностью упразднить режим временной защиты и все социальные выплаты для украинских беженцев. По его словам, имеющие работу должны перейти на общие виды на жительство, а остальные - вернуться в Украину после завершения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Prima NEWS .

Что конкретно предлагает Окамура

"Я выступаю за немедленную полную отмену временной защиты и выплат для всех украинцев", - заявил спикер палаты депутатов, лидер партии "Свобода и прямая демократия" (SPD), в эфире CNN Prima NEWS.

По его словам, трудоустроенные украинцы должны перейти на обычные виды на жительство, как другие иностранцы, а все, кто не имеет работы, - вернуться на родину, как только завершится война.

Что уже изменилось раньше

Окамура назвал своим успехом уже принятое ужесточение правил для новых заявителей из Украины - теперь мужчины призывного возраста не могут автоматически получить временную защиту в ЕС. По его словам, именно усилиями SPD таких мужчин лишили автоматического права на убежище в Союзе.

Кого это правило не касается

Новое требование распространяется только на будущих заявителей. Украинцы, уже имеющие действующую временную защиту на момент принятия этого решения и непрерывно сохраняющие статус, подтверждать исполнение воинского долга не должны - их защита гарантирована до 2028 года.

Чего хочет Окамура на самом деле

Впрочем, сам Окамура считает эти уже принятые ограничения недостаточными. Лидер SPD предлагает пойти гораздо дальше действующих правил ЕС - не просто ограничить прием новых заявителей-мужчин, а полностью отменить в Чехии весь режим временной защиты и прекратить любые выплаты его нынешним получателям.