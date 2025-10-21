В Чехии стартовал сбор средств на украинскую баллистическую ракету "Фламинго"
Сегодня, 21 октября, чешская волонтерская инициатива Darek pro Putina ("Подарок для Путина") начала сбор средств на покупку украинской баллистической ракеты "Фламинго".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт инициативы.
Волонтеры сообщили, что компания-разработчик ракеты Fire Point разрешила приобрести ее. Рассчитанная стоимость "Фламинго" составляет почти 600 тысяч долларов.
"После оплаты ракета будет передана Вооруженным силам Украины. Они решат, когда ее использовать, и определят для нее цель. Возможно, вскоре мы узнаем, куда она долетела", - рассказали они.
После приобретения ракеты волонтеры планируют назвать ее DANA 1 в честь Даны Драбовой - политика и физика из Чехии, умершей в начале октября.
Что известно о "Фламинго"
Ракета FP-5 "Фламинго" украинского производства была официально представлена несколько месяцев назад. Она имеет более тонны взрывчатки, а дальность полета составляет до 3 000 км.
Британское издание The Economist сообщило, что стоимость одного запуска "Фламинго" обходится в 500 000 евро. Для сравнения, американская крылатая ракета Tomahawk более точная, однако стоит 2 млн евро за единицу.
Производитель Fire Point сначала заявил об изготовлении 30 единиц в месяц, однако сейчас этот показатель составляет уже 50 единиц в месяц.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Украина уже начала серийное производство крылатых ракет "Фламинго".
Отметим, украинские военные начали использовать ракеты "Фламинго" для нанесения ударов по важным объектам в России.
РБК-Украина также писало, что Украина применила три ракеты "Фламинго" для удара по базе разведки ФСБ в оккупированном Крыму.