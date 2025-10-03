В Чехії стартували парламентські вибори: перемогу може отримати популіст Бабіш

Загроза Бабіша

Нагадаємо, що РБК-Україна писало про високу ймовірність перемоги популістської партії ANO ("Так") на виборах у Чехії. Її очолює експрем'єр Андрій Бабіш. У разі перемоги він знову може очолити уряд після чотирирічної перерви.

Лідера ANO Бабіша вважають прихильником РФ, угорського прем'єра Віктора Орбана та прямим противником надання допомоги Україні. Прем'єр Фіала попереджав, що Бабіш "потягне країну на Схід". А президент Чехії Петр Павел закликав чехів обрати "уряд, який захистить країну".

Зрозуміло, що Бабіш не зможе взяти монобільшість у парламенті попри його заяви про бажання це зробити. Отже, йому доведеться вступати з кимось у коаліцію. А оскільки більшість політичних партій не хоче мати з Бабішем справи, то єдиним виходом для нього є об'єднання з ультраправими Окамури. Якщо Бабіш не зможе сформувати коаліцію - прем'єрське крісло він не побачить навіть у разі перемоги.