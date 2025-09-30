ua en ru
Президент Чехії звернувся до громадян перед обранням уряду та згадав про РФ

Чехія, Вівторок 30 вересня 2025 23:50
UA EN RU
Президент Чехії звернувся до громадян перед обранням уряду та згадав про РФ Фото: Петр Павел, президент Чехії (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Президент Чехії Петр Павел звернувся до співгромадян у зв'язку з виборами до парламенту. Він закликав їх обрати уряд, який захищатиме суверенітет країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чеське телебачення.

Павел наголосив, що "багато що стоїть на кону" на прийдешніх виборах до парламенту Чехії. За його словами, це насамперед "через погіршення безпекової ситуації в Європі та світі", а також через "поступову втрату впевненості".

Чеський лідер зауважив, що країні потрібен уряд, який забезпечуватиме її безпеку на основі членства в Євросоюзі і НАТО.

"Нам потрібен уряд, який захищатиме нашу суверенітет у співтоваристві демократичних країн і не залишить нас на милість Росії та її прагнення відновити сферу впливу в Центральній та Східній Європі", - підкреслив він.

За словами Павела, це мало б істотний вплив на свободу, безпеку та економічний добробут Чехії.

Вибори депутатів до нижньої палати чеського парламенту відбудуться 3 і 4 жовтня.

Нагадаємо, чеські аналітики Online Risk Labs виявили 286 анонімних акаунтів у TikTok. Вони поширюють проросійські наративи і підтримують радикальні партії напередодні парламентських виборів у Чехії.

Аналітики повідомили, що ці акаунти щотижня мають від 5 до 9 млн переглядів - це перевищує сукупні охоплення лідерів основних партій.

Також РБК-Україна писало, що на виборах до чеського парламенту є висока ймовірність перемоги популістської партії ANO ("Так"), яку очолює екс-прем'єр Андрій Бабіш. У разі перемоги він знову може очолити уряд.

