Президент Чехії звернувся до громадян перед обранням уряду та згадав про РФ

Президент Чехії Петр Павел звернувся до співгромадян у зв'язку з виборами до парламенту. Він закликав їх обрати уряд, який захищатиме суверенітет країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чеське телебачення .

Павел наголосив, що "багато що стоїть на кону" на прийдешніх виборах до парламенту Чехії. За його словами, це насамперед "через погіршення безпекової ситуації в Європі та світі", а також через "поступову втрату впевненості".

Чеський лідер зауважив, що країні потрібен уряд, який забезпечуватиме її безпеку на основі членства в Євросоюзі і НАТО.

"Нам потрібен уряд, який захищатиме нашу суверенітет у співтоваристві демократичних країн і не залишить нас на милість Росії та її прагнення відновити сферу впливу в Центральній та Східній Європі", - підкреслив він.

За словами Павела, це мало б істотний вплив на свободу, безпеку та економічний добробут Чехії.

Вибори депутатів до нижньої палати чеського парламенту відбудуться 3 і 4 жовтня.