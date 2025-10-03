У Чехії лідер передвиборчих опитувань може не стати прем'єром: аналітик назвав сценарій

Колишній прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш може так і не повернутись на свою посаду навіть у разі перемоги на виборах його партії ANO, яка є лідером опитувань.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії" .

Задля отримання більшості в парламенті Бабішу доведеться домовлятися про коаліцію з іншими силами.

Один з головних кандидатів на союз з ANO - ультраправа SPD. Її очільник - уродженець Японії Томіо Окамура, який закликав до перегляду членства Чехії в ЄС та НАТО та критикував допомогу Україні у війні.

Про те, що Бабіш може не стати прем'єром, сказав в коментарі РБК-Україна Сергій Герасимчук, заступник виконавчого директора Ради зовнішньої політики "Українська призма".

"Ми маємо двох нових гравців - рух AUTO та Stačilo! Якщо вони пройдуть до парламенту, то, суто арифметично, разом з нинішньою коаліцією у них є шанс отримати мінімальну більшість у парламенті. Це один з варіантів, але опитування вже не раз помилялися", - пояснив він.

Експерт також додав, що попри відмінності у політичних курсах, ці партії можуть об’єднатися заради однієї мети - не допустити повернення Бабіша до влади.

Але, основний сценарій, до якого варто готуватися - коаліція ANO з SPD. І хоч тепла у відносинах з Україною це не додасть, про розворот Чехії, на думку Герасимчука, говорити зарано.