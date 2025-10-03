В Чехии стартовали парламентские выборы: победу может одержать популист Бабиш

В Чехии стартовали выборы в парламент, которые могут серьезно изменить политический курс страны. В фаворитах - правый популист Андрей Бабиш, который делал антиукраинские высказывания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.
Отмечается, что выборы в стране проходят с 15:00 (по киевскому времени) 3 октября до 23:00 (по киевскому времени) 3 октября. Утром 4 октября участки также будут работать - до 15:00 (по киевскому времени). Проголосовать могут более восьми миллионов граждан.
Кто является фаворитами выборов:
Первые результаты подсчета голосов будут известны 4 октября вечером. По итогам выборов будет сформирован состав нижнего парламента из 200 депутатов.
Напомним, что РБК-Украина писало о высокой вероятности победы популистской партии ANO ("Да") на выборах в Чехии. Ее возглавляет экс-премьер Андрей Бабиш. В случае победы он снова может возглавить правительство после четырехлетнего перерыва.
Лидера ANO Бабиша считают сторонником РФ, венгерского премьера Виктора Орбана и прямым противником оказания помощи Украине. Премьер Фиала предупреждал, что Бабиш "потянет страну на Восток". А президент Чехии Петр Павел призвал чехов избрать "правительство, которое защитит страну".
Понятно, что Бабиш не сможет взять монобольшинство в парламенте, несмотря на его заявления о желании это сделать. Следовательно, ему придется вступать с кем-то в коалицию. А поскольку большинство политических партий не хочет иметь с Бабишем дела, то единственным выходом для него является объединение с ультраправыми Окамуры. Если Бабиш не сможет сформировать коалицию - премьерское кресло он не увидит даже в случае победы.