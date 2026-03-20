Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

В Чехії сталася пожежа на оборонному заводі: не виключають версію теракту

22:55 20.03.2026 Пт
2 хв
Підпалювачі звинуватили оборонний завод у співробітництві з Ізраїлем
aimg Антон Корж
Ілюстративне фото: чеські правоохоронці розслідують інцидент, як теракт (Getty Images)

В Чехії сталася пожежа на важливому оборонному підприємстві, інцидент розслідують, як теракт. Постраждале підприємство виконує замовлення для Ізраїлю.

За даними слідства, пожежа у складському приміщенні промислового комплексу в Пардубіце, за 120 км на схід від Праги, може бути терактом. Відповідальність взяла на себе група, яка протестує проти надання зброї Ізраїлю.

В заяві групи, яку отримало слідство, сказано, що підпал "ключового виробничого центру" в Пардубіце стався, щоб припинити "геноцид в Газі". Проте чеська оборонна компанія LPP Holding, якій належить підприємство, підтвердила факт пожежі, але заявила, що не має стосунку до виробництва зброї для Ізраїлю.

LPP Holding мала плани співпраці з ізраїльською компанією Elbit Systems щодо виробництва безпілотників. Але з 2023 року вони так і не були реалізовані.

"На нашому заводі ніколи не вироблялися ізраїльські безпілотники", - сказано у офіційній заяві компанії.

Поліція тим часом веде розслідування інциденту. Слідство ведеться також силами державної безпеки - за статтею щодо тероризму.

"Виходячи з того, що нам відомо на даний момент, інцидент, ймовірно, може бути пов’язаний з терористичним актом", - сказав міністр внутрішніх справ Любомир Метнар. А прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що скличе засідання Ради державної безпеки через інцидент.

Теракти проти євреїв на тлі війни в Ірані

Зазначимо, що в США та Європі на тлі операції в Ірані почастішали теракти проти представників єврейських громад. Так, 12 березня у Вест-Блумфілді (штат Мічиган, США) автомобіль з вибухівкою врізався в будівлю синагоги Temple Israel, в якій також знаходиться школа. Обійшлося без жертв серед учнів та персоналу: було вбито лише нападника.

А вранці 14 березня у фешенебельному районі на півдні Амстердама пролунав вибух - постраждала єврейська школа. Влада кваліфікувала інцидент як навмисний напад.

