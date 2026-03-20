В Чехии произошел пожар на оборонном заводе: не исключают версию теракта

По данным следствия, пожар в складском помещении промышленного комплекса в Пардубице, в 120 км к востоку от Праги, может быть терактом. Ответственность взяла на себя группа, которая протестует против предоставления оружия Израилю.

В заявлении группы, которое получило следствие, сказано, что поджог "ключевого производственного центра" в Пардубице произошел, чтобы прекратить "геноцид в Газе". Однако чешская оборонная компания LPP Holding, которой принадлежит предприятие, подтвердила факт пожара, но заявила, что не имеет отношения к производству оружия для Израиля.

LPP Holding имела планы сотрудничества с израильской компанией Elbit Systems по производству беспилотников. Но с 2023 года они так и не были реализованы.

"На нашем заводе никогда не производились израильские беспилотники", - говорится в официальном заявлении компании.

Полиция тем временем ведет расследование инцидента. Следствие ведется также силами государственной безопасности - по статье о терроризме.

"Исходя из того, что нам известно на данный момент, инцидент, вероятно, может быть связан с террористическим актом", - сказал министр внутренних дел Любомир Метнар. Апремьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что созовет заседание Совета государственной безопасности из-за инцидента.