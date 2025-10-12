У Чехії сформовано коаліційний уряд: Бабіш розповів, як розподілять портфелі

Позиція Бабіша щодо зброї для України

Андрей Бабіш раніше неодноразово критикував чеську снарядну ініціативу для України. За його словами, вона має бути скасована.

Восьмого жовтня Бабіш зробив гучну заяву щодо постачання зброї Україні й пообіцяв "не давати Україні на зброю жодної крони".

Наступного дня з Андреєм Бабішем поговорив президент України Володимир Зеленський.

Під час розмови він поінформував співрозмовника про українську дипломатичну роботу для досягнення справедливого миру спільно із США, Європою та іншими країнами, а також про загальну ситуацію в дипломатії.

"Домовились обговорити нашу подальшу співпрацю під час особистої зустрічі найближчим часом", - підсумував Зеленський.