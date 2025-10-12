В Чехии сформировано коалиционное правительство: Бабиш рассказал, как распределят портфели

Позиция Бабиша по оружию для Украины

Андрей Бабиш ранее неоднократно критиковал чешскую снарядную инициативу для Украины. По его словам, она должна быть отменена.

Восьмого октября Бабиш сделал громкое заявление о поставках оружия Украине и пообещал "не давать Украине на оружие ни одной кроны".

На следующий день с Андреем Бабишем поговорил президент Украины Владимир Зеленский.

Во время разговора он проинформировал собеседника об украинской дипломатической работе для достижения справедливого мира совместно с США, Европой и другими странами, а также об общей ситуации в дипломатии.

"Договорились обсудить наше дальнейшее сотрудничество во время личной встречи в ближайшее время", - подытожил Зеленский.