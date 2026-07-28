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У Чехії розробляють одразу кілька крилатих ракет: перші деталі

11:55 28.07.2026 Вт
2 хв
Які характеристики матимуть чеські крилаті ракети?
aimg Костянтин Широкун
У Чехії розробляють одразу кілька крилатих ракет: перші деталі Фото: у Чехії розробляють одразу кілька крилатих ракет (lpp-holding.com)
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Чеська технологічна компанія LPP holding розширює свою програму з розробки нової лінійки крилатих ракет Narwhal.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Denik.

Зазначається, що після успішних випробувань найменшого варіанту, вона зараз продовжує розробку двох більших версій, які повинні нести важчі боєголовки, зберігаючи при цьому схожі параметри польоту.

Компанія представила подальші плани розвитку програми крилатих ракет на виставці Eurosatory у Парижі. Окрім найлегшого та найменшого варіанту Narwhal 140, який вже пройшов успішні випробування, компанія також вперше представила найбільшу версію Narwhal 540.

Нова та найбільша версія цих ракет має нести боєголовку вагою 200 кілограмів. Поряд з нею також триває розробка середнього варіанту зі сточастинною боєголовкою.

За даними компанії, обидва підготовлені варіанти мають досягти швидкості приблизно 750 км/год та дальності польоту близько 640 кілометрів.

Програма базується на попередній розробці безпілотних апаратів MTS, які компанія представила у 2025 році на виставці IDET.

Платформа використовує керування штучним інтелектом, що робить її більш стійкою до засобів радіоелектронної боротьби та здатною літати навіть без сигналу GPS. Саме ці технології компанія також хоче використовувати в подальшому розвитку ракет Narwhal.

Нагадаємо, напередодні повідомлялось, що Україна розраховує завершити створення власної системи протиракетної оборони FREYJA (Фрея) у першій половині 2027 року.

Теж нещодавно у мережі з'явились кадри пуску української ракети "Фламінго", яка влучила у важливий об'єкт російського військово-промислового комплексу.

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