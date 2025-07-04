У Чехії блекаут: зупинились трамваї та метро, без світла лишились понад 100 тисяч осіб

У Чехії сталось масове відключення електроенергії. Так, у Празі понад 100 тисяч користувачів залишилось без світла, частково зупинились трамваї та гілки метро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на iRozhlas.
Попередньо, електрика була відсутня у більшій частині Праги та інших чеських містах. У столиці навіть були вимушені зупинити рух громадського транспорту. Блекаут міг торкнутися понад 100 тисяч людей.
"У деяких районах Чеської Республіки сталося відключення електроенергії. Ми розслідуємо причини та вирішуємо проблему. Центральний кризовий штаб перебуває в режимі очікування", - заявив прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала.
У компанії Pražská energetika (PRE) заявили, що причиною блекауту стало аварійне відключення на підстанції ČEPS у празькому районі Ходів. Фахівці працюють над усуненням наслідків аварії.
Нагадаємо, 28 квітня в Іспанії, Португалії та Андоррі сталося раптове відключення електроенергії. Інцидент залишив мільйони людей без світла і телекомунікацій, а також на кілька годин порушив транспортне сполучення в Португалії та частині південної Франції.
Критики вказували на перепади потужності від відновлюваних джерел енергії, однак причина збою досі залишається невідомою. Згодом в Іспанії почалося офіційне розслідування блекауту, яке заскретили.
20 травня на всій території Іспанії припинили роботу мобільний зв'язок та інтернет. Від збою постраждали багато операторів, зокрема Movistar, Vodafone і Orange.
Детальніше про загадковий блекаут в Європі - читайте у нашому авторському матеріалі.
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