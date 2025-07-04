У Чехії блекаут: зупинились трамваї та метро, без світла лишились понад 100 тисяч осіб

Попередньо, електрика була відсутня у більшій частині Праги та інших чеських містах. У столиці навіть були вимушені зупинити рух громадського транспорту. Блекаут міг торкнутися понад 100 тисяч людей.

"У деяких районах Чеської Республіки сталося відключення електроенергії. Ми розслідуємо причини та вирішуємо проблему. Центральний кризовий штаб перебуває в режимі очікування", - заявив прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала.

У компанії Pražská energetika (PRE) заявили, що причиною блекауту стало аварійне відключення на підстанції ČEPS у празькому районі Ходів. Фахівці працюють над усуненням наслідків аварії.