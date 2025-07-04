В Чехии блэкаут: остановились трамваи и метро, без света остались более 100 тысяч человек

Предварительно, электричество отсутствовало в большей части Праги и других чешских городах. В столице даже были вынуждены остановить движение общественного транспорта. Блэкаут мог коснуться более 100 тысяч человек.

"В некоторых районах Чешской Республики произошло отключение электроэнергии. Мы расследуем причины и решаем проблему. Центральный кризисный штаб находится в режиме ожидания", - заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

В компании Pražská energetika (PRE) заявили, что причиной блэкаута стало аварийное отключение на подстанции ČEPS в пражском районе Ходов. Специалисты работают над устранением последствий аварии.