UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чехія зібрала гроші на закупівлю 800 тисяч снарядів для України, - Павел

Фото: президент Чехії Петр Павел (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Чехія зібрала гроші на закупівлю 800 тисяч артилерійських боєприпасів для України. До збору, ініційованого Чеською Республікою, приєднаються ще 18 країн.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ceske Noviny.

"Станом на сьогоднішній ранок ми зібрали загальну суму на закупівлю всіх боєприпасів, тобто 800 000 штук", - повідомив президент Чехії.

Наступним кроком, за словами Павела, буде підписання меморандуму з чеським урядом та налагодження взаємних відносин.

"З чеської сторони буде надана інформація всім країнам, які надають допомогу, про графік і про те, як ми будемо діяти далі", - сказав президент.

Водночас президент зазначив, що боєприпаси мають бути в Україні протягом найближчих тижнів.

Військова допомога Чехії для України

У квітні 2022 року холдинг Czechoslovak Group уклала контракт на відновлення українських танків T-64. Пізніше силами інших компаній почався ремонт іншої бронетехніки.

В лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла 800 тисяч артилерійських боєприпасів для потреб України. Союзники уже виділили майже всі необхідні кошти для закупівлі цієї партії снарядів.

Тим часом Нідерланди замовили в Чехії дев'ять одиниць новітніх самохідних артилерійських установок DITA для України.

Термінові й важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧехіяВійна Росії проти УкраїниОкупанти