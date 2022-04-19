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Чехия и Словакия будут ремонтировать украинскую военную технику

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Прага, Вторник 19 апреля 2022 21:21
Чехия и Словакия будут ремонтировать украинскую военную технику Фото: Чехия и Словакия будут ремонтировать украинскую бронетехнику (armyinform)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Чехия и Словакия будут ремонтировать украинскую военную технику. Первый контракт предусматривает восстановление танков Т-64.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Czech Radio.

По данным издания, ремонт поврежденной украинской военной техники будут осуществлять оружейные компании Чехии и Словакии. В рамках первого контракта холдинг Czechoslovak Group восстановит танки T-64. В будущем силами других компаний начнут ремонтировать другую бронетехнику.

Как отметили в Министерстве обороны Чехии, компании будут проводить масштабные работы, включая генеральный ремонт и введение в эксплуатацию техники, долгое время хранившейся на складах.

Кроме того, ремонтом украинской техники будут заниматься оборонные предприятия Словакии.

Напомним, в начале апреля Украина обратилась к Чехии и Словакии с просьбой предоставить возможность ремонтировать военную технику на заводах двух стран.

Отметим, ранее Россия пригрозила всем странам, помогающим Украине противостоять в войне, "непредсказуемыми последствиями".

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