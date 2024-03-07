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Чехия собрала деньги на закупку 800 тысяч снарядов для Украины, - Павел

Фото: президент Чехии Петр Павел (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Чехия собрала деньги на закупку 800 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины. К сбору, инициированному Чешской Республикой, присоединятся еще 18 стран.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ceske Noviny.

"По состоянию на сегодняшнее утро мы собрали общую сумму на закупку всех боеприпасов, то есть 800 000 штук", - сообщил президент Чехии.

Следующим шагом, по словам Павела, будет подписание меморандума с чешским правительством и налаживание взаимных отношений.

"С чешской стороны будет предоставлена информация всем странам, которые оказывают помощь, о графике и о том, как мы будем действовать дальше", - сказал президент.

В то же время президент отметил, что боеприпасы должны быть в Украине в течение ближайших недель.

Военная помощь Чехии для Украины

В апреле 2022 года холдинг Czechoslovak Group заключила контракт на возобновление украинских танков T-64. Позже силами других компаний начался ремонт другой бронетехники.

В феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна обнаружила 800 тысяч артиллерийских боеприпасов для нужд Украины. Союзники уже выделили практически все необходимые средства для закупки этой партии снарядов.

Между тем, Нидерланды заказали в Чехии девять единиц новейших самоходных артиллерийских установок DITA для Украины.

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